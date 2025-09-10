Extras Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:10 Comenta Compartir

«Coviñas ha sido un verdadero motor para la comarca. Hoy más de 3.000 familias dependen directamente de la bodega, lo que supone empleo, estabilidad y mantener vivos nuestros pueblos. Para los socios significa que el trabajo en el viñedo tiene valor, que unidos podemos llegar lejos y que la tradición cooperativa sigue más viva que nunca». Con estas palabras, Jorge Srougi, director general del grupo, resume lo que han supuesto las seis décadas de historia de Coviñas, una bodega que representa la fuerza del cooperativismo en la D.O. Utiel-Requena.

Fundada en 1965 por diez viticultores que decidieron sumar esfuerzos, Coviñas se ha consolidado como líder de la denominación, con el 41% del viñedo en propiedad y un modelo que hoy da futuro a más de 3.000 familias. Ese espíritu colectivo ha sido la esencia de una trayectoria que aúna tradición, innovación y compromiso con la tierra.

La bodega ha sabido crecer sin perder la identidad. Un ejemplo es Veterum Tinajas, un vino 100% Bobal de viñas viejas cuya fermentación se controla con técnicas modernas, pero que evoluciona en tinajas de barro, como antaño. «La fermentación se hace con técnicas modernas para controlar el proceso y asegurar calidad, pero luego el vino evoluciona en tinajas de barro, como se hacía antes, lo que le da esa personalidad única del territorio. Es un buen ejemplo de cómo combinamos tradición y tecnología para mantener la esencia sin perder calidad», explica Srougi.

Los reconocimientos internacionales avalan este camino. Coviñas ha sido nombrada Mejor Bodega Cooperativa del Mundo por el DWM Wine Trophy y forma parte de la Golden League. Para sus socios, en palabras de Srougi, este galardón es «un orgullo enorme. Es un reconocimiento al trabajo diario en las viñas y al esfuerzo colectivo. Más que un premio, es una confirmación de que el modelo cooperativo funciona y que todo lo que hacemos en la comarca tiene valor y se nota fuera».

Mirando al futuro, Coviñas apuesta por seguir adaptándose a un mercado que demanda autenticidad y sostenibilidad. «El reto principal es seguir adaptándonos a un mercado global que busca autenticidad y sostenibilidad. Pero ahí está nuestra ventaja: la Bobal de viña vieja y vinos como Veterum Tinajas nos dan algo diferente que nadie más ofrece. El futuro pasa por seguir innovando, cuidar nuestras raíces y consolidar nuestra presencia fuera sin perder lo que nos hace únicos», afirma el director general.

En el marco de su 60 aniversario, Coviñas recibió un homenaje en la Fiesta de la Vendimia de Requena. El presidente, José Miguel Medina, agradeció en nombre de todos los socios este reconocimiento a «seis décadas de aprendizaje y de esfuerzo constante, creciendo sin perder nuestra esencia, la que nos hace únicos». Una celebración que reafirma la vigencia del cooperativismo como motor económico y social para el presente y el futuro del vino valenciano.

