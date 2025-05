Las cooperativas triunfan en la Mostra Proava

Sandra Paniagua Miércoles, 7 de mayo 2025, 10:55 | Actualizado 11:00h. Compartir

La Mostra Proava volvió a ser todo un éxito tanto para el público en general como para los expositores. Alrededor de un centenar de firmas y cooperativas de vinos, cervezas, cavas, licores y productos artesanales de la Comunitat se dieron cita para promover la calidad, las denominaciones de origen y los sellos de calidad.

La trigésimo quinta edición de la Mostra Proava fue toda una 'Vuelta al Origen', de hecho, el día de la inauguración se entregaron los premios del X Concurso Oficial de Vinos y del V Concurso Oficial de AOVEs de la Comunitat Valenciana. En esta ocasión, Proava concedió tres premios, Gran Oro a Rustic, de Bodega Santa Catalina del Mañán (DOP Alicante); Cava Aula Reserva, de Coviñas (DOP Cava de Requena), y a Fondillón 50 años, de Bodegas Monóvar (DOP Alicante). A ello se sumó el V Concurso de AOVEs de la Comunitat que en esta edición resultó galardonada la Finca Varona la Vella en su variedad picual ecológica. También se entregó el Premio Cajamar a la Sostenibilidad que recibió Adolfo de las Heras de Bodegas Nodus de la mano del director territorial de Cajamar, Jesús García.

Tras la entrega del galardón, Jesús García destacó que «con este premio queremos poner en valor y reconocer el compromiso del Grupo Adolfo de las Heras con la gestión sostenible de su bodega y sus aceites». Asimismo, apuntó que, como en ediciones anteriores, «hemos sido patrocinadores de esta importantísima Mostra, con la que compartimos objetivos comunes como es la promoción de los productos de proximidad del sector agroalimentario valenciano, tan estratégico para nuestro país y para nuestra Comunitat». Por su parte, Adolfo de las Heras señaló la importancia de ferias como la Mostra y de reconocimientos como el que acababa de recibir de la mano de Cajamar. «Estas iniciativas son importantes para dar a conocer las novedades del sector y el trabajo que realizamos, ganamos visibilidad y, sobre todo, la gente joven se puede acercar y conocernos. Este año venimos con la gama ecológica a la feria, así como los vinos Chaval y los Vermouths».

También estuvieron presentes en la feria diferentes cooperativas como las Bodegas Reymos, cuyo enólogo Fernando Tarín apuntó que en esta edición presentaba la gama Reymos 0,0 a partir del mosto, producto «en la línea de mantener el perfil de hacer vinos diferentes con el objetivo de diferenciarse en un mercado tan competitivo».

Por su parte, la Bodega Xalò llegó a la Mostra con sus vermouths y vinos suaves con el objetivo de conquistar al público joven. «Esta Mostra es fundamental porque la gente joven que empieza a beber los vinos puede conocer la gran variedad que existe en la Comunitat. En Bodegas Xalò tenemos vinos semidulces o Moscatel».

Respecto a la campaña, desde Coviñas su director General, Jorge Srougi, señalaba que «la incertidumbre es lo que está marcando la actualidad. En Coviñas exportamos el 80% de la producción y hay mucha inestabilidad, pero en el mundo del vino tenemos una gran flexibilidad y capacidad de adaptación. Buscamos otros mercados, otros productos como el Jugón que hemos traído aquí».

A todo lo dicho por sus compañeros, Cati Corell, directora de Producto y Agroturismo de la Cooperativa de Viver, destacó la importancia de transmitir lo que hacemos en el territorio, «es muy valioso el contacto directo con el consumidor y el profesional en estas ferias para mostrar no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, la defensa de un territorio como el del Alto Palancia en Castellón donde se ubica nuestra cooperativa. Debemos crear estas relaciones directas con las personas, lo que no se conoce no se ama».

Por último, desde la Cooperativa La Viña, mostraron en Proava su nº5 blanco para el deleite de los visitantes. Respecto a la Mostra, su director General, Sergio Belda, apuntó que «todo apoyo tanto institucional como de entidades como Grupo Cooperativo Cajamar es bien recibido siempre que esté orientado a un objetivo claro y representativo como puede ser promocionar el producto de cercanía y calidad. Esta edición debe ser un punto de inflexión».

Temas

economia

Feria

Sostenibilidad

Premios