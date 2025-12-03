Consum celebra medio siglo de historia

María Agulló Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:00 Compartir

Consum celebró su 50 aniversario con una gala institucional en el Museo de les Ciències de Valencia en el que la tecnología tuvo un papel protagonista. Más de 200 drones recrearon figuras representativas de la historia de la Cooperativa en el cielo, una secuencia que emocionó a los más de 1.200 asistentes y que sirvió para resumir su evolución desde 1975 hasta hoy. Logotipos, símbolos y palabras se dibujaron con luz y color mientras sonaba la música que envolvía el ambiente. Desde Consum señalan que fue uno de los momentos más especiales de la noche, tanto por su impacto visual como por el simbolismo de unir pasado, presente y futuro en una misma escena.

Los dos discursos institucionales reforzaron la idea de seguir creciendo con las personas en el centro. El director general, Antonio Rodríguez, recordó que la trayectoria de la Cooperativa ha sido posible «gracias a la confianza de nuestros clientes, al empuje de nuestros proveedores y al corazón y compromiso de nuestros trabajadores». Añadió que el reto actual de Consum es «seguir creciendo de forma sostenible, innovando y generando empleo estable, siempre con las personas en el centro de nuestras decisiones». También agradeció el compromiso de los trabajadores y la confianza de los clientes.

Por su parte, el presidente de Consum, Francesc Llobell, remarcó la valentía de los fundadores de la cooperativa, que pensaron que otra forma de comprar era posible y agregó: «Esos primeros socios consumidores tuvieron un sueño, que hoy, 50 años después, es una realidad de la que nos sentimos muy orgullosos».

Cuidar de las personas

La gala reflejó la esencia cooperativa: poner a las personas en el centro, innovar y mantener un crecimiento responsable. Este compromiso se refleja con el modelo de gestión de Consum y su apuesta por el bienestar laboral. Los últimos resultados de la Encuesta de Clima Laboral indican que el 86% de la plantilla recomendaría trabajar en la Cooperativa. Entre las medidas que explican esta valoración destacan la semana laboral de cinco días o el Servicio de Apoyo Emocional al Trabajador (SAET), ampliado este año y al que han recurrido más de 8.000 empleados en 2025. Esta apuesta ha posicionado a Consum como la primera empresa del sector del retail en obtener el Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (efr) A+, un modelo que integra la salud física, mental y emocional en la cultura organizacional. Al recibir la acreditación, Pedro Hernández, director de Personas y Bienestar de Consum, incidió en el reto de seguir innovando en políticas que fomenten el equilibrio, la flexibilidad y la responsabilidad compartida y señaló que, «para Consum, el bienestar de las personas no es solo una prioridad, es parte de nuestra identidad».

La alegría de compartir

La gala contó con la asistencia de representantes del colectivo de socios trabajadores y consumidores, organizaciones, entidades sociales, medios de comunicación, proveedores y franquiciados, que compartieron una misma alegría: el recorrido de medio siglo siendo cooperativa en la Comunitat Valenciana. También participaron los miembros del Consejo Rector, el Consejo de Dirección y miembros del Comité Social de la Cooperativa.

Aunque la gala ha puesto el broche final al aniversario, las celebraciones no se han limitado a ese acto. Días antes, Consum repartió más de 80.000 raciones de tarta entre trabajadores y clientes en todos sus establecimientos, una invitación abierta a festejar el 13 de noviembre con el lema '50 anys creient en les persones'. La Cooperativa quiso agradecer así la fidelidad de quienes la acompañan cada día y reforzar la idea de que este aniversario pertenece a toda su comunidad.

Seguir creciendo

De cara al ejercicio 2025, Consum prevé superar los 5.000 millones de euros de facturación, consolidándose como la sexta cadena nacional de distribución. Actualmente, cuenta con más de 5 millones de socios-clientes, alrededor de 23.000 trabajadores y una red comercial de más de 1.000 establecimientos entre tiendas propias y franquicias Charter, con presencia en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón.

Para 2026, la Cooperativa mantendrá su ritmo habitual de aperturas, con alrededor de 18 nuevos supermercados propios y 35 franquicias Charter en las principales áreas de expansión.

El presidente de Consum durante la gala del 50 aniversario afirmó que «si a los primeros consumidores que fundaron la cooperativa les hubieran dicho dónde íbamos a llegar, no se lo hubieran creído».

Ampliar Interior de la primera tienda en Alaquàs, en 1975. LP Expansión territorial Con esta celebración, Consum quiso transmitir que cumplir 50 años no es solo una cifra, sino una historia de confianza, compromiso y sostenibilidad. El inicio de la andadura de la cooperativa valenciana Consum arranca en noviembre de 1975 como una cooperativa de consumo con la apertura de su primer establecimiento en Alaquàs y un colectivo de 600 socios consumidores. Su finalidad era la compra de productos básicos para su posterior distribución entre sus socios a precios más bajos. Su expansión comenzó al año siguiente cuando se abrieron dos tiendas más, una en Quart de Poblet y otra en Catarroja. Desde entonces, Consum se ha consolidado como la cooperativa más grande de España y la sexta empresa de distribución alimentaria por facturación del país. Su evolución se ha caracterizado por la expansión territorial, la integración de cooperativas locales, adquisiciones estratégicas y una apuesta constante por la innovación y la sostenibilidad.