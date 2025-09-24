En busca de cubiertas para instalar plantas de autoconsumo colectivo

Suplementos Miércoles, 24 de septiembre 2025, 05:57 Compartir

Las plantas de autoconsumo colectivo son instalaciones de energía fotovoltaica que son compartidas por varios consumidores, ya sean empresas o particulares, que generan energía en una localización concreta para distribuirla a múltiples puntos de suministro a través de la red eléctrica. Esta modalidad resulta más eficiente y permite un mayor ahorro que la suma de varias instalaciones individuales y, además, facilita a particulares y negocios poder acceder a la energía fotovoltaica incluso sin tener espacio en su propiedad.

Bajo estos parámetros, la cooperativa valenciana Sapiens Energía, especializada en el desarrollo de comunidades energéticas, lanzó hace unas semanas una convocatoria para propietarios de naves industriales y edificios para instalar siete nuevas plantas de autoconsumo colectivo antes de finales de este año. La iniciativa, que se centra geográficamente en las comarcas de l'Horta Nord, Camp de Túria, Camp de Morvedre y la Plana Baixa, busca superficies de entre 250 y 500 metros cuadrados, preferiblemente orientadas al sur, aunque también serían válidas las que tengan orientación este-oeste y poca pendiente. El objetivo es que las instalaciones de autoconsumo colectivo sean capaces de abastecer el 100% de la demanda energética de entre 15 y 30 familias. A cambio, tal y como han anunciado desde la cooperativa, las empresas que quieran participar en el proyecto podrían recibir hasta 2.000 euros al año por el alquiler de la cubierta, ya sea en dinero o en energía. Sapiens Energía asumiría la inversión, los costes operativos, el mantenimiento y los seguros, con un contrato claro y sin interferir en la actividad diaria, destacan.

Temas

Energía