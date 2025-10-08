Ayora celebra El Primer Corte de la Miel

María Agulló Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:00 Compartir

Hoy, a las 18 horas, arranca la XXIV edición de la feria El Primer Corte de la Miel, que tiene lugar en la Plaza Mayor de Ayora hasta el 12 de octubre. Durante estos cinco días, el evento reunirá a productores locales y de la comarca, con una oferta centrada en la miel y sus derivados, como la jalea real, propóleos, dulces y cosmética natural. La feria se ha consolidado como un referente gastronómico, turístico y cultural en la comarca.

Entre las actividades de la feria destacan las demostraciones en vivo del corte de la miel, concursos de platos elaborados con miel y de mieles claras y oscuras, catas dirigidas y talleres familiares, como la elaboración de velas. Además, los visitantes podrán participar en visitas guiadas a espacios históricos y culturales de Ayora, como el Castillo, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el Poblado Íbero de Castellar de Meca y las pinturas rupestres del Abrigo de Tortosilla. La programación se completa con actuaciones musicales, bailes regionales, espectáculos de calle y degustaciones gastronómicas de productos locales. Además, durante estos días los niños y niñas podrán disfrutar actividades infantiles gratuitas en la Glorieta.

Uno de los espacios de mayor éxito es la zona gastronómica, que ofrece propuestas para que los visitantes puedan descubrir sabores de proximidad. Se sirven degustaciones de productos tradicionales de Ayora y la comarca, como los gazpachos ayorinos, arroz al horno, embutidos, quesos y dulces elaborados con miel.

La Sociedad Cooperativa Apícola de España, con sede en Ayora, se considera la cooperativa más grande del país y cada año participa activamente en esta feria. M.ª Isabel Murcia, directora comercial de la cooperativa, ha remarcado que «eventos como el que se celebra en Ayora cada año acercan el trabajo del campo a todos, para poner en valor el oficio tan duro e importante del apicultor como cuidador de las abejas».

Desde la cooperativa señalan que la apicultura actualmente está atravesando una situación compleja debido a enfermedades en las abejas, especies invasoras, el impacto del cambio climático, la subida de costes y la competencia de mieles importadas a bajo precio. «Todo ello ha provocado un descenso de la producción y pone en riesgo la continuidad de muchas explotaciones», explica la directora comercial de la Sociedad Cooperativa Apícola de España.

En esta edición, la cooperativa aprovechará El Primer Corte de la Miel para dar a conocer su Miel de Azahar ANAE, reconocida con el Premio al Sabor Superior por el Instituto Internacional del Sabor Superior de Bruselas. Además, ofrecerá degustaciones y una selección de productos elaborados con miel. «Más allá de la venta, apostamos por la concienciación ambiental y, por eso, tenemos regalos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente», añade.

