La agricultura necesita nuevas manos para trabajar el campo

Cada año, son menos los jóvenes que deciden dedicarse a la agricultura, un sector que se enfrenta a una preocupante falta de relevo generacional. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) sólo el 8% de los 770.000 agricultores españoles tiene menos de 41 años. A pesar de que parece un hecho generalizado en los países industrializados, España es uno de los países europeos con menor tasa de incorporación de jóvenes al campo. En concreto, la Comunitat Valenciana ostenta el mayor porcentaje de agricultores mayores de 65 años, mientras que únicamente el 0,3% de los agricultores valencianos tiene menos de 25 años, según el Censo Agrario 2020 del Gobierno.

La despoblación rural, la escasa rentabilidad y la percepción de que el trabajo agrícola ofrece pocas oportunidades han dejado a muchas explotaciones sin sucesores. A ello se suman factores como la urbanización del territorio y el cambio en los estilos de vida, que han alejado a las nuevas generaciones del mundo rural. En numerosas zonas, el campo ya no se percibe como un espacio de progreso o estabilidad, sino como una actividad poco reconocida, lo que agrava aún más el desequilibrio demográfico del sector.

Frente a este gran reto que afecta al sector agrícola, la Cooperativa Valenciana Unió Protectora de El Perelló (Unipro) destaca por la importancia que otorga al relevo generacional, ya que trabaja activamente para asegurar la continuidad del cultivo tradicional y la sostenibilidad económica de sus agricultores. Las familias agricultoras de Unipro han transmitido de generación en generación el valor del esfuerzo, el respeto por la tierra y la dignidad del oficio. Gracias a esta cultura y al compromiso de la cooperativa, los socios pueden vivir dignamente de su trabajo, lo que se convierte en un atractivo para las nuevas generaciones que buscan un futuro ligado al territorio.

Este año, cuatro jóvenes se han incorporado a la actividad agrícola en el municipio, un hecho que ha sido posible gracias al apoyo familiar y al acompañamiento de la cooperativa. Unipro impulsa activamente la incorporación de jóvenes agricultores para garantizar el futuro productivo del territorio. Asimismo, la juventud puede aportar nuevas ideas al sector o integrar enfoques innovadores en las técnicas que permitan mejorar los procesos productivos.

Además, los jóvenes desempeñan un papel esencial en la transformación tecnológica y la digitalización, por ello, pueden favorecer el crecimiento de la cooperativa en esas áreas. «El relevo generacional no solo garantiza la continuidad de nuestras explotaciones, sino también la evolución del propio modelo agrícola», destaca David Pons, presidente de Unipro. «Los jóvenes aportan una mirada diferente, más tecnológica y sostenible, que nos permite adaptarnos a los nuevos tiempos sin perder la esencia del trabajo en el campo». Actualmente, la base social de Unipro presenta una estructura generacional relativamente equilibrada, aunque desde la cooperativa reconocen que aún existe margen de mejora. En concreto, el 28% de los asociados tiene menos de 45 años, el 55% se sitúa entre los 45 y los 60, y el 17% supera los 60 años.

Conscientes de que el futuro del campo depende del impulso de las nuevas generaciones, la Cooperativa de El Perelló continúa trabajando para que dedicarse a la agricultura se convierta en una opción de vida atractiva y sostenible. De esta forma, quienes apuesten por mantener viva la tierra podrán ejercer su trabajo con orgullo.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la falta de formación especializada y la compleja burocracia dificulta la decisión de apostar por el campo. Por ello, uno de los esfuerzos de Unipro es ofrecer a los nuevos agricultores servicios de asesoramiento técnico y apoyo en la gestión documental, con el objetivo de facilitarles la incorporación en el sector. Además, desde la cooperativa también se fomenta que los jóvenes ya establecidos cuenten con facilidades para seguir creciendo y consolidando sus explotaciones. En esta línea, una de las acciones que se lleva a cabo es priorizarlos a la hora de acceder a inversiones para la construcción de invernaderos, una infraestructura necesaria para la práctica agrícola pero que conlleva un elevado coste.

Pablo Simeón, gerente de la Cooperativa, subraya que «desde Unipro trabajamos para acompañar a quienes deciden incorporarse al sector, ofreciéndoles apoyo técnico, formación y oportunidades reales para que puedan desarrollar su proyecto agrícola en El Perelló. Nuestro objetivo es que vean en la agricultura una opción de vida estable, moderna y con futuro».

Los orígenes de la cooperativa de El Perelló se basan en la voluntad de unir esfuerzos para poder adquirir guano, un abono orgánico natural, de manera conjunta y así asegurar las mejores condiciones económicas. Más adelante, decidieron agrupar la producción para conseguir comercializar mejor el producto. Entre sus productos destacan el tomate valenciano, reconocido a nivel mundial por su calidad, y la verdura oriental, que supone un 85% de su producción.

En las últimas décadas, se ha consolidado como motor económico de la localidad generando empleo directo e indirecto en el Parque Natural de l'Albufera. Además, desde la cooperativa trabajan para proteger el entorno debido a que utilizan estrategias de control biológico para combatir las plagas que afectan a sus cultivos.