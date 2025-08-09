Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Precio de la luz del domingo 10 de agosto por horas: Cuándo es más cara y más barata
EFE/Jens Buettner

Precio de la luz del domingo 10 de agosto por horas: Cuándo es más cara y más barata

Consulta las tarifas de la luz para el domingo 10 de agosto y los mejores tramos horarios para ahorrar en la próxima factura

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 16:48

El calor aprieta y los ventiladores y aires acondicionados funcionan a pleno rendimiento en aquellos hogares que pueden permitírselo. La buena noticia para el consumidor es que el precio de la electricidad bajará este domingo 10 de agosto hasta los 55,45 euros el magavatio/hora (MWh). Algo menos que la tarifa del sábado, que rondó los 62,03 euros/MWh, según datos facilitados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

El coste de la energía será desigual a lo largo de la jornada, con tramos horarios muy caros (por encima de los 130 euros) y otros muy baratos (-1 euro MW/h). De esta forma, habrá que plantearse gastar más electricidad o menos en función de estas tarifas.

Precio de la luz por horas

Las horas más caras para poner los electrodomésticos se darán por la noche, entre las 20.00 horas y la medianoche, con costes por megavatio/hora de entre 98 y 136 euros. Son los tramos a evitar a la hora de hacer un gasto intensvo de energía

Las horas más caras

Tramo horario Euros/MWh
22.00-23.00 136,87 euros
21.00-22.00 130 euros
23.00-24.00 112,98 euros
00.00-01.00 104,72 euros
20.00-21.00 98,01 euros

Los tramos más baratos de este domingo 10 de agosto serán entre 12.00 y las 17.00 horas, con precios teóricos negativos de entre -0,6 y -1 euro/MWh. Son las mejores horas para poner a funcionar los eletrodomésticos que más energía consumen.

Las horas más baratas

Tramo horario Euros/MWh
12.00-13.00 -0,99 euros
13.00-14.00 -1 euros
14.00-15.00 -0,62 euros
15.00-16.00 -0,6 euros
16.00-17.00 -0,6 euros

La tarifa regulada por el Ministerio -la que recoge esta información- se llama PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor). Este precio cambia cada día y cada hora en función de lo que dicta el mercado mayorista de electricidad.

La otra opción para los consumidores es el mercado libre, aunque Facua-Consumidores en Acción alerta de que las ofertas de las comercializadoras eléctricas de este mercado fueron hasta un 23% más caras que la tarifa regulada del último trimestre.

