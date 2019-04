El PSOE pide a Podemos que reflexione sobre sus resultados, arremete contra Cs e insiste en gobernar en solitario Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en funciones. / Ep Carmen Calvo matiza que dirigir el país sin coaliciones no significa encerrarse o imponer criterios, porque «el PSOE siempre está dispuesto a hablar con todo el mundo» AGENCIAS Sevilla Martes, 30 abril 2019, 10:49

La vicepresidenta del Gobierno en funciones y diputada electa del PSOE, Carmen Calvo, ha querido dejar claro este martes que gobernar en solitario no significa «encerrarse» e imponer criterios, porque el PSOE siempre está dispuesto a hablar con todo el mundo, al tiempo que ha calificado de «absolutamente inexplicable» el comportamiento político de Ciudadanos (Cs).

En declaraciones a Canal Sur Radio (CSR), Carmen Calvo ha indicado que el candidato de Cs a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, aún no ha llamado a Pedro Sánchez para felicitarle por los resultados electorales, y ha señalado que los ciudadanos mandaron en las elecciones del domingo un mensaje «contundente y claro: Que gobierne el PSOE» y esto hay que respetarlo.

Ha agregado que el PSOE ha demostrado que gobernar en solitario no significa que no se hable con todo el mundo y que no sea capaz de negociar o de ceder. Ha explicado que cuando hablan de un gobierno en solitario no significa un gobierno que se encierre y quiera imponer sus criterios sin tener mayoría absoluta, sino que se trata de dejar a todo el mundo que haga su juego estratégico, pero «llevando nosotros el timón».

Carmen Calvo ha manifestado que el PSOE, con sus «cosas mejores y peores», es «muy leal» al país, al Estado y a la instituciones, como ocurrió ante la crisis de Cataluña, «porque entendemos que servir a España es hacerlo con lealtad, pero eso no nos lo hacen a nosotros».

Ha indicado que el PSOE, en diez meses, teniendo enfrente una oposición que ha traspasado todos los límites de los racional e incluso a veces de lo humanamente soportable, ha tomado decisiones desde el Gobierno muy razonables e interesantes para la redistribución de la riqueza y para paliar el sufrimiento que la crisis ocasionó a mucha gente, sin perder el «rumbo» de un proyecto progresista.

En relación con la posibilidad de negociar con Ciudadanos, Calvo ha señalado que el comportamiento político de Ciudadanos desde hace un tiempo «es verdaderamente inexplicable», como por ejemplo se puede ver en Andalucía donde está en un Gobierno con el PP, apoyado por la «extrema derecha» de Vox.

Sordos

Ha agregado que Cs no ha puesto sobre la mesa absolutamente nada que suponga regeneración en la vida política y ha agregado que se ha quedado como tercera fuerza política en España, por debajo del PP. Para Calvo, cada uno es dueño «de lo sordo que quiera estar y del análisis que quieran hacer», porque Cs hoy no es el principal partido de la oposición.

En cuanto a un posible acuerdo con Unidas Podemos, ha manifestado que esa formación tiene que reflexionar sobre lo que lo ha ocurrido y los resultados que ha obtenido.