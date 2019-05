La extinción amenaza a Podemos Dirigentes de Podemos en la sede del partido. / consuelo chambó Las listas de la formación morada y EU pierden el 70% de los votos de 2015 | La desmovilización de su electorado hunde a Unides Podem y sus dirigentes achacan a la crisis interna un mal resultado sin matices ARTURO CERVELLERA Miércoles, 29 mayo 2019, 01:38

Nadie se esperaba que Unides Podem, el proyecto que lideraba un partido que prometió asaltar los cielos, se quedara fuera de un ayuntamiento tan importante como el de Valencia pero así fue. Después de un buen resultado en las elecciones generales en la Comunitat y unas autonómicas donde se salvaron los muebles, la noche del pasado domingo se convirtió en una pesadilla para los morados, que ya ven como su formación se juega en los próximos años nada menos que desaparecer.

Estos han sido los primeros comicios en los que la marca Podemos ha estado presente en las papeletas después de que en 2015 la formación se limitase a apoyar candidaturas ciudadanas en la que estaban presentes algunos de sus dirigentes. Pero en lugar de haber mejorado los resultados, la coalición que ahora sí comparten con Esquerra Unida se ha hundido y ha perdido el 70% de los apoyos que cosecharon los dos partidos hace cuatro años. Un resultado malo sin matices.

En el partido saben que para lo bueno y para lo malo la marca está unida a la imagen de Pablo Iglesias y su desgaste los últimos meses ha pasado factura. Además, la coalición entre Izquierda Unida y Podemos que tuvo lugar en las generales y las autonómicas no se reeditó en todos lo municipios. En sólo algo más de un tercio de las localidades valencianas en las que concurrían lo hacían de forma conjunta. Esta división llevó a que en el recuento existiesen hasta cinco candidaturas que incluían a uno u otro partido en las elecciones locales y contribuyeron a la dispersión del voto que terminó dejándoles fuera de muchos municipios. Unides Podem sí ha logrado irrumpir con dos concejales en grandes ciudades como Castellón y Alicante pero no en Valencia ni en Elche (donde concurrían por separado). En total, la coalición cuenta con 30 concejales conjuntos. Además, EU, por su cuenta, tiene 76 más (y otros treinta con otras coaliciones) y Podemos, en solitario, nueve.

La coalición resiste mejor en la provincia de Alicante pero se derrumba en Valencia

EU tampoco puede estar para celebraciones, pero su estructura local más consolidada resiste mejor y puede conservar hasta cuatro municipios con mayoría absoluta. Por su parte, Podemos pierde la única alcaldía que estaba en manos de uno de sus dirigentes, Vinarós. En esta localidad su marca blanca fue la más votada en 2015 con algo más del 20% de los votos y logró cinco concejales mientras que en esta ocasión se tiene que conformar con un 13,5% y solo tres regidores. Por provincias, Unides Podem aguanta mejor en Alicante (con un 4,95%), donde la competencia de Compromís es menor, mientras que en Castellón está por encima de la media (3,36%) y en Valencia se hunde (1,72%).

Estos resultados confirma la tendencia a la baja de Podemos, que desde que irrumpió en Les Corts con un 11,5% sólo ha obtenido buenos resultados en las elecciones generales mientras que en el resto se ha desplomado. Para encontrar un dato de la jornada electoral del domingo que invite al optimismo se tiene que recurrir a las elecciones europeas (con un 9,7%) pero aún así está por debajo de la media estatal.

Podemos pierde el único Ayuntamiento que tenía mientras EU logra cuatro mayorías

Luchas internas

Rubén Martínez Dalmau, el candidato de Unides Podem a la presidencia de la Generalitat, no dudó ayer en asegurar que el electorado «ha penalizado las divisiones y las luchas internas» y pidió levantarse y trabajar de cara a la conformación de un nuevo Consell donde esperan estar presentes. Otros dirigentes como la diputada Pilar Lima, muy cercana a Iglesias, culpó de los malos resultados a «un grupo de gente que antepuso su ambición desmedida al proyecto de cambio, montando una escisión con políticas ambiguas» en una clara referencia a Íñigo Errejón que no comparten todos los miembros de la formación. Otros dirigentes insistieron en que falta proyecto local y en que no se ha movilizado un electorado que sí votó hace un mes.