Catalá ofrece un pacto a Ciudadanos y PSPV, que lo tilda de ocurrencia La candidata popular tiende la mano al resto de partidos «dentro del Estado de Derecho» del Consistorio y plantea la alcaldía para el PP MAR GUADALAJARA VALENCIA. Martes, 28 mayo 2019, 00:29

«Somos el partido más votado del bloque constitucionalista. Por ello proponemos una unión de partidos que se integren dentro del Estado de Derecho y que no son tendenciosamente alineados con el secesionismo». Así cambió ayer el tablero de juego María José Catalá, que ya no mira a través del tradicional prisma de izquierdas y derechas, sino que lanza la posibilidad de crear un bloque de partidos constitucionalistas, con ella de alcaldesa y sin la presencia de Vox (aunque no matiza si los considera constitucionalistas o no).

«Nos posicionamos en favor de partidos constitucionalistas y ya hemos alertado del riesgo que tiene la izquierda nacionalista, pensamos que cuatro años más no es una buena opción, no es bueno para la ciudad», declaró Catalá minutos antes de reunirse con la Junta Gestora de su partido, anunciando su propuesta: crear un bloque constitucionalista con el apoyo de PSPV y Cs, un pacto de gobierno para «evitar que Ribó y la izquierda nacionalista vuelvan a gobernar», dijo.

María José Catalá tendió así la mano a los que considera que son los partidos constitucionalistas, necesarios para «cambiar el rumbo de a ciudad, tomar las riendas y mejorar la gestión de Valencia, de ellos depende, ellos valorarán si quieren más Joan Ribó o un alternativa clara al nacionalismo de Compromís», dijo. Sin embargo, la propuesta no fue bien acogida en el PSPV.

Fuentes socialistas tildaron la propuesta de ocurrencia. «En el PSOE lo tenemos claro y hemos sido siempre muy claros con la política de pactos desde el principio. La derecha ha perdido las elecciones y la ciudad de Valencia ha votado partidos progresistas mayoritariamente». «Parece más un movimiento de campaña interno de precampaña contra Bonig que una propuesta porque es inviable y lo sabe. Probablemente sea una excusa como previo a irse a Les Corts y pelear el Congreso del PP», indicaron.

Catalá considera que es justo que gobierne la lista más votada, que es Compromís. La candidata defendió que el Partido Popular es la opción más estable. «Este es el partido que mantiene una fortaleza más estable dentro del panorama político de la ciudad», indicó la concejala popular electa.