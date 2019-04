Mónica Oltra: «El experimento de adelantar las elecciones ha puesto en peligro reeditar el Botánico»

Pasadas las dos de la madrugada, la líder de Compromís, Mónica Oltra, comparecía para hacer una primera valoración de los resultados de los comicios autonómicos. Con algo más del 80% de los votos escrutado, Oltra ha querido agradecer la elevada participación, ha destacado que los resultados han avalado los cuatro últimos años en el Consell y ha subrayado que «no hay suma posible que no pase por un segundo Botánico». Sin embargo, ha afeado de nuevo al PSPV, su socio de gobierno, el adelanto electoral. «El experimento de juntar ambos comicios lo ha puesto en peligro», ha aseverado.

«Los valencianos hemos dicho que no queremos políticas de derechas», ha sentenciado Oltra, pese a que Compromís ha bajado hasta ser la cuarta fuerza política en la Comunitat, por detrás de PSPV, PP, y Ciudadanos; y ha querido felicitar «al partido más votado» sin mencionar a los socialistas. «Compromís es garantía de que en la Comunitat no vamos a tolerar experimentos y vamos a continuar con el cambio político de 2015. Somos una fuerza política a la que la gente tiene fidelidad porque sabe que no prometemos, sino que nos comprometemos», ha aseverado.

«No daremos un paso atrás en la lucha contra las desigualdades, en las políticas de género o contra el cambio climático, a pesar de que algunos casi ponen en riesgo el proyecto con experimentos partidistas», ha reiterado en relación al adelanto electoral, para insistir en que el PSPV no podrá formar Gobierno con Ciudadanos, por lo que se verá abocado a pactar con Compromís y Podemos si quiere mantener la presidencia.

«Menos mal que Compromís es la garantía de que la política es una herramienta útil para la felicidad de las personas», ha concluido.