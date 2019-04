Mari Carmen: «Hay que votar, aunque no me siento representada por ningún partido» Mari Carmen, una joven estudiante de publicidad. / Clara Alfonso A sus veinte años, ruega que se trabaje desde todos los ámbitos para que se produzca un cambio de mentalidad en la sociedad CLARA ALFONSO Valencia Domingo, 21 abril 2019, 21:23

Entusiasta de la música, el cine y el diseño, Mari Carmen tomó hace un par de años lo que considera una de las decisiones más importantes de su vida: matricularse en el grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Aunque tiene dudas sobre cuál es su verdadera vocación, tiene claro que la creatividad será su mejor acompañante.

A sus veinte años, tiene muy claras cuáles son sus prioridades: «Lo que más me preocupa de mi futuro es poder encontrar un trabajo que realmente me guste, que me llene». Así, esfuerzo, trabajo y dedicación son tres palabras que asume como imprescindibles para conseguir todo lo que se propone.

Para Mari Carmen, labrarse un futuro digno y estable viene determinado, en gran medida, por las decisiones políticas que se toman desde el partido que está «al mando». Por ello, cree que es necesario acudir y votar en las elecciones generales del próximo 28 de abril». Este año será la primera vez que pueda votar. Asegura que «como mujer, joven y estudiante, las decisiones de los políticos pueden darme y/o restarme derechos que son fundamentales».

Aunque advierte sobre el peligro de las 'fake news' porque se extienden con más rapidez que las informaciones reales, estima que los jóvenes de hoy en día tienen a su disposición cantidades incalculables de todo tipo de información política. En este sentido, recalca que, personalmente, se ve preparada para ejercer su derecho al voto. Opina que todas las personas que votan lo hacen porque también lo están.

«Para mí la palabra política significa debate y organización social. Es una herramienta básica para poder conseguir una sociedad equilibrada y justa, aunque a veces resulte difícil».

Personalmente, asegura verse en la obligación de decidir por sí misma quién quiere que tome las decisiones que le afectarán a ella, en particular, y a la sociedad española, en general. Sin embargo, no siente ningún tipo de atracción por los encuentros políticos o mítines concertados por los partidos, ya que «no me siento representada por ninguno»

Como ciudadana española, ruega que se trabaje desde todos los ámbitos para que se produzca un «cambio de mentalidad». Lo primordial es reconocerse como ser humano y «dejar apartado cualquier tipo de prejuicio, ya sea racial, sexual o religioso».

«Espero que la sociedad española demuestre que está en contra de cualquier discurso de odio que emita o lleve por bandera cualquier partido político, ya sea de derechas o de izquierdas».