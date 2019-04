«Desolación», «tristeza» y «horror», entre las reacciones de los políticos valencianos ante el incendio de Notre Dame Agencias Mónica Oltra, Manolo Mata, Esteban González Pons, entre otros, muestran su pesar por el suceso EP Lunes, 15 abril 2019, 22:01

Políticos valencianos han reaccionado en redes sociales con palabras como «desolación», «tristeza» y «horror» ante el incendio que se ha iniciado este lunes en la Catedral de Notre Dame en París y que ha consumido parte del histórico edificio construido entre los siglos XII y XIII.

Entre ellos, la vicepresidenta de la Generalitat y candidata de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, Mónica Oltra, quien ha publicado en Twitter que se ha enterado del suceso en Castellón y ha expresado «toda la fuerza y cariño, no solo al pueblo de París y Francia, sino también a todas las personas que aman la cultura».

Por otro lado, el vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha publicado en la red social «Qué desolación! Qué tristeza! Qué dolor!» y ha enviado «mucho ánimo» a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, «y a todos los parisinos y parisinas, francesas y franceses, europeos y europeas, ciudadanos y ciudadanas del mundo».

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha publicado: «Me sangra el corazón. No tengo palabras. Si todo lo que ha de quedar es nuestro recuerdo, entonces no quedará nada. No puedo escribir un mensaje al uso, con palabras como 'solidaridad' o 'ánimo'. Estoy desolado. Todos nos estamos quemando ahí, hasta los que no saben que se queman».

También el candidato de Ciudadanos a presidir la Generalitat, Toni Cantó, ha tuiteado que es «una lástima perder el gran patrimonio que supone Notre Dame» y ha expresado su «solidaridad con toda la gente de París que lo estará pasando mal siguiendo los acontecimientos».

Por su parte, el presidente de Les Corts durante la última legislatura y candidato de Compromís al parlamento valenciano, Enric Morera, ha calificado de «horror» el incendio y ha enviado «mucha fuerza al equipo de extinción», además de incidir en «el patrimonio europeo amenazado».

Además, el secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha expresado :«Algo terrible ver consumirse parte de la historia en directo».