Cs se autoproclama líder de la oposición ante el derrumbe del PP Toni Cantó y María Muñoz se dirigen ayer a su comparecencia ante los medios de comunicación. / EFE/Kai Försterling Cantó dice que le ha quedado «la espinita» de no lograr más votos con PP y Vox que el tripartito y anuncia un «férreo» control al Consell JUAN SANCHIS Lunes, 29 abril 2019, 23:32

valencia. La jornada electoral dejó ayer un panorama bastante claro en la izquierda valenciana. Ximo Puig fue el claro vencedor y podrá gobernar los próximos cuatro años con un mayor margen que la pasada legislatura ante el descenso experimentado por Compromís. Pero en el lado derecho del tablero las cosas no están tan claras y el líder de Ciudadanos en la Comunitat ya ayer quiso dejarlo claro. Para Toni Cantó la lectura del resultado de las elecciones no tiene vuelta de hoja y la formación naranja «se ha consolidado como la verdadera alternativa al tripartito valenciano».

Ciudadanos consiguió 18 diputados autonómicos y 466.000 votos (el 17,45% de los sufragios). El partido liderado por Albert Rivera logró cinco escaños y casi 160.000 votos (12,31% del total) más que en las autonómicas de hace cuatro años.

El candidato de Ciudadanos a presidir la Generalitat buscó ayer establecer las nuevas reglas de juego desde el primer momento y lanzó un mensaje a dos bandas. Por un lado, se dirigió a Puig para decirle con claridad que él es el líder de la oposición y no la presidenta de los populares, Isabel Bonig,

LAS FRASESToni Cantó Candidato de Cs a la Generalitat «Ciudadanos se ha consolidado como la verdadera alternativa al tripartito valenciano» «Los valencianos han visto esa cara real que es Compromís, que está lejos del guiñito amable» «Ejerceremos el liderazgo en la oposición ante un PP que está en caída libre en Madrid y en la Comunitat»

Un recado que también iba dirigido a la propia Bonig. Para Cantó, el PP, según declaraciones recogidas por la Agencia Efe, está «en caída libre» tanto en Madrid como en la Comunitat Valenciana.

Cantó evidenció cuál puede ser su estrategia durante la próxima legislatura. Por un lado, tener la vista fija en el nuevo Consell para hacer una oposición «férrea contra el sectarismo del tripartito» al tiempo que «leal con España y comprometida con la Comunitat», como expresó ayer. Y no dejarles ni respirar.

El panorama que se dibuja con Cantó es totalmente distinto al de hace cuatro años cuando la candidatura autonómica de Ciudadanos estuvo encabezada por Carolina Punset. La entonces líder de la formación ofrecía una imagen diferente, más dispuesta a llegar a acuerdos con los partidos de izquierda. Hoy el margen de negociación parece mucho más estrecho. Además, la cohesión interna del grupo de diputados parece mucho más firme que la de la legislatura anterior.

Bonig y PP

Pero todo ello sin apartar el otro ojo del PP para intentar ocupar su lugar dentro de cuatro años. El análisis de Ciudadanos es sencillo. El Partido Popular está hundido y hay que pugnar por captar el mayor número posible de sus apoyos.

Las relaciones entre las dos principales fuerzas de la oposición durante la próxima legislatura puede ser complicada. En ocasiones tendrán que aunar afanes contra Puig y sus socios, pero al mismo tiempo luchar por el mismo caladero de votos con lo que deberán marcar su propio territorio si quieren visibilizar su formación.

Cantó también parece tenerlo claro y ayer mismo ya empezó a trazar sus límites. El líder de Ciudadanos en Valencia señaló que está muy contento con los resultados obtenidos en las elecciones del domingo, pero lamentó que «el hundimiento del PP» haya impedido «sumar para acabar con los barracones, devolver las libertades en materia educativa y lingüística, reducir las listas de espera sanitarias y los insoportables plazos en dependencia». Esa es «la espinita» que se le ha quedado clavada.

En cualquier caso, Cantó señaló que su objetivo no es Bonig, sino el tripartito, que es lo que quiere «desbancar, porque son perniciosos» para los ciudadanos. «No ha podido ser por la caída del Partido Popular, pero no me voy a fijar en ellos, voy a mirar para adelante», resaltó. El líder Ciudadanos aseguró que no fallarán a quienes les han votado y que les harán sentir «orgullosos de su elección».

Toni Cantó también se mostró pesimista ante el nuevo pacto que puedan alcanzar los partidos de izquierda. Señaló que creía que Puig estará «repartiendo con (Mónica) Oltra, y dándole consellerias que consideramos fundamentales».

El líder de Ciudadanos consideró «una lástima que el PSC valenciano esté dispuesto a entregar estas consellerias de nuevo a Compromís y a nosotros ya nos preocupaba un conseller anticapitalista, imagínate a Podemos entrando en el Gobierno; pero creo que, por desgracia, al PSOE esos son los tipos de acuerdo que les gustan, con semejantes partidos».

A la vista de los resultados, Cantó apuntó que «creo que los valencianos han empezado a darse cuenta de quién es Compromís, que estemos por delante es una muestra de que los valencianos han visto esa cara real que es Compromís, y que está lejos del guiñito amable y cerca de ese Grezzi, que nos complica a todos la vida, o de ese Marzà, que es el talibán de la coalición, que impide que elijamos la lengua en la que se educan nuestros hijos, no les saca de los barracones y adoctrina».

También señaló que había hablado con el presidente nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, con quien se felicitó mutuamente con «entusiasmo y agradecimiento», ya que ambos serán «los líderes de la oposición en el Congreso y en Les Corts».

Por su lado, la portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos, Inés Arrimadas, manifestó ayer que su partido liderará la oposición en la Comunidad Valenciana, y su objetivo será evitar el «contagio» del nacionalismo desde Cataluña.

«Lideramos la oposición al tripartito del PSOE, los nacionalistas de Compromís y Podemos, y seremos la voz de quienes no quieren que en Valencia se contagie la gripe nacionalista y pase lo mismo que hemos sufrido los catalanes», señaló, añadiendo que el candidato de Ciudadanos, Toni Cantó, y su equipo estarán preparados para poder liderar el Gobierno autonómico tras las siguientes elecciones.