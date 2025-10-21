Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz , durante su participación en el foro internacional World in Progress. Efe

Yolanda Díaz pide a las empresas subir los sueldos: «Con 1.668 euros al mes no se puede vivir con dignidad en España»

La ministra de Trabajo ha solicitado «un esfuerzo» a los empresarios

EP

Martes, 21 de octubre 2025, 01:06

Comenta

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que con el salario mediano en España, de 1.668 euros al mes, «no se puede vivir con dignidad en ninguna ciudad» del país. Díaz ha señalado que el Gobierno está haciendo su papel para corregir esta diferencia con el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), algo que ha dicho que volverá a pasar en 2026, pero que «la acción no puede recaer solo» en el Ejecutivo.

Esta reivindicación la ha realizado este lunes 20 de octubre en el foro 'World in Progress', donde ha añadido que los salarios en España tienen un diferencial negativo del 25% respecto al resto de la Unión Europea. Por ello, ha pedido «un esfuerzo a las empresas para mejorar la calidad salarial en España», y ha dicho que mejores salarios son buenos para la economía.

Sobre el anuncio de que se congelarán las cuotas de los autónomos con menos ingresos, Díaz ha señalado que hay más que nunca y que han sido «muy maltratados». «No va de subir o bajar impuestos, va del cumplimiento del artículo 31 de la Constitución española y va de decidir quién paga y quién no paga en España», ha explicado.

