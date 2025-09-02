Yolanda Díaz pone la luz verde a la reducción de jornada a 37'5 horas en el tejado del PP La ministra asegura que las juventudes populares le piden mejoras en la reducción de jornada y en los permisos

La vuelta al cole y al trabajo en septiembre también supone el regreso de la actividad política al Congreso. La subida del Salario Mínimo, el Estatuto del Becario o la aprobación y mejora de permisos familiares son asuntos que están encima de la mesa del Ministerio de Trabajo, que también trabaja en aprobar «una reforma laboral para la gente de la cultura» y, sobre todo, en sacar adelante su gran caballo de batalla esta legislatura: la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana.

La situación en estos momentos, a 1 de septiembre está paralizada. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, sigue negociando con los grupos parlamentarios para sacarla adelante en el Congreso, y ha situado en el tejado del PP la solución para mejorar «la vida de 12 millones y medio de personas, que son los afectados», ha apuntado la vicepresidenta del Gobierno.

«Hasta el Partido Popular, con sus datos demoscópicos, sabe que esta medida es clave para su electorado (...) ¿Cuáles son los escollos (para que salgan adelante las 37,5 horas)? Pues el primero, 137 diputados del Partido Popular, que no sabemos qué van a hacer en esta materia», ha indicado, al tiempo que ha añadido que este verano ha podido conversar con jóvenes votantes del PP que pedían esas normas de reducción de jornada y de permisos.

Díaz asegura que el presidente del PP ha dado la orden de que el PP no se reúna con ella para abordar esta materia. «Yo espero que el Partido Popular sean institucional y espero que nos de respuesta a esta reunión en septiembre. Con todas las formaciones políticas, a quienes le agradezco a todas, me he reunido con ellas y son favorables y están negociando. Y el PP no ha dado respuesta», ha apuntado.

En todo caso, ha asegurado que le queda «la esperanza» de que el PP se siente con ella en septiembre a hablar de la rebaja de jornada. «Es que es muy grave que una formación política que dice que quiere gobernar España no se reúna con una vicepresidenta para hablar de un tema central que tiene que ver con la vida de los trabajadores, con la productividad de las empresas, con las pequeñas empresas», ha concluido en declaraciones recogidas por Europa Press.