La XII Mostra de Vins Terres dels Alforins homenajea a Paco Calatayud

Más de diez mil personas disfrutaron el pasado sábado a la fiesta de la XII Mostra de Vins de les Terres dels Alforins, que este año se desarrolló en Moixent, uno de los tres municipios que, junto a Fontanars dels Alforins y La Font de la Figuera, integran este enclave emblemático al sur de la provincia de Valencia que, por su peculiar belleza, viene conociéndose como 'La Toscana valenciana'.

En la Mostra participan exclusivamente las bodegas de este territorio, que integran la Asociación Terres dels Alforins y pertenecen a la Denominación de Origen Valencia; con la particularidad de que ésta es la zona de la DO que más destaca actualmente por la pujanza y proyección de sus vinos, el compromiso con el territorio y el reconocimiento a su calidad que se traduce en premios y el favor de los amantes del vino.

La fiesta contó con un momento especial cuando, al mediodía, se rindió homenaje a Paco Calatayud, alma máter, junto a su hijo Plablo, del Celler del Roure (Maduresa, Les Alcusses, Cullerot, Safrà, Les Dances...) Lluis Vila, de Benissoda, hizo de presentador y dedicó elogiosas palabras al homenajeado y a la comarca dels Alforins.

Paco Calatayud, el entrañable tío Paco (cumplirá 93 años en julio), advirtió con su acostumbrada ironía que, si bien «tinc ja molts anys, encara me queden 25 o més per a disfrutar en vosatros; després ja vorem...» Alabó las bondades de la cultura del vino y destacó: «mireu si es bo que es de lo poc que no prohibixen els metges ni els retors»; para añadir a continuación: «lo bonico que es treballar en el camp, la sort que tenim de tindre estes vinyes, els camps de fruiters, de blat, d'oliveres...», y cómo la tarea del agricultor es, muchas veces, saber incluso «que ara no toca fer res, soles acariciar les fulles dels ceps, pero sabent que les feines son ateses com toca sempre, mimant les plantes, i aixó ho sabem molt bé en estes Terres dels Alforins».

Más en serio, agradeció el homenaje y tantas muestras de reconocimiento, indicando que «es molt bonico sentirse tan volgut per tanta gent, com es bonico sentir la suor honrá del treball al camp, que no té que tindre ningú vergonya d'aixó, vergonya me donaría que les coses me tocaren per lotería, pero no per l'esforç i la ilusió de continuar fent, de saber més, de corregir errors, d'acabar fent vins bons, i de saber que estem creant riquea en la nostra terra, perque es satisfactori vore que els nostres pobles se mantenen, la gent té servicis pareguts als de les ciudats i podem sentirnos en pau, armonía i felicitat».

En el acto intervinieron Rosendo Biosca, presidente de la Asociació Terres dels Alforins; Guillermo Jorques, alcalde de Moixent; Pedro Cuesta, diputado de Turismo de la Diputación de Valencia, y Ángel Marhuenda, director general de la Conselleria de Agricultura.