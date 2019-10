Sareb duplica la inversión prevista en la Comunitat hasta los 236 millones Construcción de nuevas promociones en Valencia. / DAMIÁN TORRES El llamado banco malo busca promotores valencianos para el desarrollo de suelo que procede de la crisis inmobiliaria ELÍSABETH RODRÍGUEZ Viernes, 18 octubre 2019, 00:55

La Sareb, el conocido como banco malo por encargarse de absorber los activos tóxicos de las entidades financieras tras el estallido de la crisis, prevéduplicar su inversión en la Comunitat. Así lo anunció ayer el presidente del ente, Jaime Echegoyen, durante unas jornadas organizadas por el certamen inmobiliario Urbe en Feria Valencia.

En concreto, indicó que la sociedad invertirá en los próximos años 236 millones de euros en la Comunitat a través de la construcción de nuevas promociones, finalización de obras paradas y el desarrollo urbanístico de suelos. Esta cifra supone un importante incremento respecto a los 116 millones anunciados hace un año.

BBVA avisa de que la ralentización del turismo y el consumo frenarán el crecimiento valenciano

De los 236 millones que la Sareb tiene previstos invertir en territorio valenciano, 133 millones irán destinados a la provincia de Valencia, Castellón recibirá 53 y Alicante contará con 50 millones de euros. Cabe recordar que, actualmente, la sociedad es uno de los grandes propietarios de suelo.

Dicho aumento en el presupuesto se ha visto beneficiado por el lanzamiento de una sociedad promotora constituida por Sareb, Árqura Homes, a través de un Fondo de Activos Bancarios (FAB), y donde está previsto que tome una participación del 10% el fondo de inversión Värde Partners.

Árqura tiene previsto desarrollar 25 promociones en la Comunitat, así como completar las inversiones locales con la terminación de obras paradas y con el desarrollo urbanístico de suelos, ya que cuenta con la participación de operadores locales, según explicó Echegoyen en su conferencia.

En ese sentido, el presidente de la entidad adelantó que seguirá buscando socios valencianos para culminar el desarrollo de suelos, lo que se sumará a las colaboraciones actuales. «Sí, habrá más proyectos de colaboración con pequeños promotores. Vamos a seguir desarrollando suelo porque aún hay obra parada. Una parte de los préstamos que tenemos serán ejecutados y serán convertidos en inmuebles», explicó Echegoyen.

No obstante, el dirigente matizó que la sociedad se saldría del proyecto en cuanto considerara, ya que su función no es la explotación de promociones. «Nosotros tenemos el suelo, pero buscamos socios que nos ayuden a darle salida y valor», expresó y añadió que dichos proyectos no estarían tan enfocados a viviendas, sino a otros productos como parques empresariales y logísticos.

Con la promoción de vivienda nueva y desarrollo de suelos, Sareb indicó que quiere amortiguar las pérdidas que le genera la cartera de deuda impagada que mantiene con el sector promotor, que en la Comunitat alcanza los 12.500 millones de euros, y reducir de esta manera el coste para el contribuyente.

En su intervención, el presidente explicó que la actividad de saneamiento y venta de la compañía está dejando un impacto positivo en las zonas donde opera, a través de la generación de empleo indirecto, pago de impuestos y contratación de empresas locales. En la región valenciana, que es uno de los mercados más importantes para la sociedad, se calcula que ha generado riqueza por valor de 310 millones de euros desde su creación.

En guardia ante los riesgos

Por otro lado, Félix Lores, economista del BBVA Research, realizó ayer un análisis del sector inmobiliario valenciano e indicó que la desaceleración del turismo y del consumo en la región puede frenar el crecimiento económico de la Comunitat en 2020, lo que a su vez tendrá un efecto en el mercado residencial.

Lores apuntó que entre enero y julio de 2019 se vendieron 368.000 viviendas, un 5’4% menos que el año pasado en el mismo periodo debido a la incertidumbre de las reformas legislativas. «No obstante, tenemos una economía mejor preparada que la de hace diez años para hacer frente a episodios de incertidumbre», puntualizó.