La provincia de Valencia encadena una década construyendo menos de 5.000 casas al año

Todos los caminos para resolver la crisis residencial que azota a la Comunitat Valenciana y al resto del país convergen en una misma plaza, la ... de ampliar el parque de viviendas, tanto libres como protegidas. La urgencia por incrementar la oferta de inmuebles y reducir así el déficit habitacional que se cuela por los barrios de cada ciudad se entiende al observar la escasez de casas levantadas desde la burbuja inmobiliaria de 2008. Del pico máximo cosechado en 2007, con más de 46.000 viviendas en la región, a las 4.700 del año pasado se extiende una llanura en la que la construcción ha estado bajo mínimos y no se han superado las 5.000 anuales en todo el periodo. Los deberes no están hechos y ahora toca trasnochar para aprobar la asignatura.

La línea que dibuja el ritmo de construcción en la provincia de Valencia muestra un aumento más o menos progresivo desde la década de los 90 hasta 2007. Pero el hachazo de la crisis inmobiliaria de ese periodo bajó el trazo hasta niveles cercanos a 0. De hecho, la construcción descendió un 98% y entre 2012 y 2015 se levantó menos de un millar de casas anuales, según datos del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible recogidos en el 'Informe de la vivienda en la provincia de Valencia. Factores de oferta y demanda que tensionan el mercado de la vivienda' de la Cámara de Comercio de Valencia presentado este martes.

Con este panorama, las distintas administraciones coinciden en que ampliar el número de viviendas disponibles es la llave maestra para desbloquear una situación en la que los precios de compra y de alquiler están en máximos en la Comunitat y han aumentado cerca de un 11%. Esto se ha traducido, por un lado, en el Plan Vive de la Generalitat, con el que se pretende levantar 10.000 casas de protección pública. Y por otro lado, a escala estatal, el Gobierno anunció esta semana el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, cuyos ejes centrales son el impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública y la rehabilitación para mejorar la eficiencia y la accesibilidad.

Más allá de la construcción de viviendas en general, cuando se aplica la lupa a las casas protegidas, el balance es similar. Un largo valle se extiende a lo largo de la última década, con menos de 700 casas anuales de carácter restringido levantadas, a diferencia de las 2.700 del año 2007 o del pico máximo de 8.600 en 1996. O lo que es lo mismo, de los casi 60.000 hogares protegidos construidos en la década de los 90 se ha pasado a 2.200 en los últimos 10 años. Este descenso, según el informe, «se debe en parte a la recalificación de vivienda protegida en libre».

Vista la escasez de edificación que se arrastra desde la última década en la provincia de Valencia, la Cámara optó este martes por ofrecer cuatro soluciones que agilicen la tarea atrasada. Entre ellas, priorizó el incremento del suelo urbanizable y puso la mirada en el desarrollo del área metropolitana del 'cap i casal', concretamente en el corredor noroeste. Así, se unieron al resto de agentes sociales en una plaza abarrotada en la que resuena un mismo grito: ampliar la oferta de vivienda.