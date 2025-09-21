Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevas viviendas construidas en Valencia. JL Bort.

La provincia de Valencia encadena una década construyendo menos de 5.000 casas al año

De las 46.000 levantadas en 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, se ha pasado a 4.700 en el último año

Pau Alemany

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:44

Todos los caminos para resolver la crisis residencial que azota a la Comunitat Valenciana y al resto del país convergen en una misma plaza, la ... de ampliar el parque de viviendas, tanto libres como protegidas. La urgencia por incrementar la oferta de inmuebles y reducir así el déficit habitacional que se cuela por los barrios de cada ciudad se entiende al observar la escasez de casas levantadas desde la burbuja inmobiliaria de 2008. Del pico máximo cosechado en 2007, con más de 46.000 viviendas en la región, a las 4.700 del año pasado se extiende una llanura en la que la construcción ha estado bajo mínimos y no se han superado las 5.000 anuales en todo el periodo. Los deberes no están hechos y ahora toca trasnochar para aprobar la asignatura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado
  2. 2 Una furgoneta choca con una rotonda en la avenida Tarongers de Valencia
  3. 3 El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante
  4. 4

    Vuelos retrasados hasta cuatro horas en Valencia y Alicante por el ciberataque a aeropuertos europeos
  5. 5

    El divorcio entre Mazón y Navarro
  6. 6

    Un juzgado condena a la Universitat de València por «discriminar» a universidades israelíes
  7. 7

    Polo, tras ocho horas de desconcierto ante la jueza: «Ahora es fácil juzgar, pero no se podía prever lo que iba a suceder»
  8. 8 Emergencias avisa de la probabilidad de tormentas intensas en Valencia y Castellón
  9. 9 La Ley lo respalda: los inquilinos podrán quedarse en la vivienda aunque el propietario no renueve el contrato
  10. 10 Última hora sobre el estado de salud de Leiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La provincia de Valencia encadena una década construyendo menos de 5.000 casas al año

La provincia de Valencia encadena una década construyendo menos de 5.000 casas al año