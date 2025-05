Las inmobiliarias ocultan anuncios de alquiler ante la alta demanda

Las páginas web de las inmobiliarias valencianas ya no reflejan el mercado real que hay del alquiler. Tal y como cuenta la Asociación Empresarial de ... los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (APIVA), muchas están optando por no publicar las ofertas nuevas que les llegan debido a la alta demanda y la saturación de las líneas.

«Esto da lugar a que se bloqueen sus líneas telefónicas y se genere una gran insatisfacción entre los clientes», explica el vocal de la Junta de Gobierno de APIVA, Lluis Planells, tras presentar el informe inmobiliario del primer trimestre de 2025. Por este motivo, las agencias optan por llamar directamente a las personas que ya tienen un listado previo de demandantes de vivienda.

En otro orden de cosas, la asociación considera que el Consell debería ejercer su derecho de tanteo y retracto a la hora de adquirir inmuebles para sumarlos a su cartera de vivienda asequible y, así, evitar situaciones como la que se encuentra el edificio de viviendas de protección oficial de La Torre, cuyas 134 viviendas de protección oficial han firmado un contrato para venderse al fondo Ktesios por 9 millones de euros.

Según los representantes de las agencias inmobiliarias, el derecho de tanteo y retracto supone una «oportunidad única» para la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia. «Yo creo que si la amdinistración ejercita el tanteo y retracto será una forma muy positiva de aplicar el discurso que están teniendo de adquirir o producir más vivienda», indicó Planells, quien recordó que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento pueden ejercer este derecho y ha calificado el precio de la compraventa de «irrisorio». Planells espera que la Administración «haga una reflexión y se quede esas viviendas», añadió.

Preguntado por el peso de los fondos inversores, Planells explicó que no hay datos al respecto, pero que el 45% de compraventas no requieren financiación, lo que «da a entender que son futuros inversores o inversores».

Expulsión de la capital por los precios prohibitivos

Los agentes de la propiedad inmobiliaria han advertido de la «preocupante» evolución del precio de la vivienda, que ha alcanzado un ritmo de crecimiento de dos dígitos en el primer trimestre de 2025, con una subida interanual del 10,8% en la provincia de Valencia y del 14% en el caso de la capital del Turia.

Así, prevén que esta tendencia siga en los próximos meses, ya que el precio medio de oferta refleja subidas aún mayores. En la ciudad de Valencia, el precio de oferta medio por vivienda en venta alcanza los 418.592 euros, lo que genera un «efecto expulsión» de la capital.

Estas son algunas de las conclusiones del Informe sobre el Mercado Inmobiliario de Valencia del primer trimestre de 2025, elaborado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, y que han presentado este miércoles el director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, Luis Fabra, y los representantes de la Junta de Gobierno de APIVA Lluis Planells y Antonio Lledó.

Los precios de la vivienda continúan en ascenso y los expertos prevén que continúen en esta senda, con una demanda muy activa y unos tipos de interés moderados. El importe medio del metro cuadrado en la provincia de Valencia ha sido de 1.519 euros, un precio similar al del primer trimestre de 2011. Este dato es un 3,1% superior al del cuarto trimestre de 2024 y un 10,8% interanual.

En la ciudad de València el precio medio ha sido de 2.429 euros el metro cuadrado, su máximo histórico, con un incremento trimestral del 3,7% y un aumento interanual del 14%. En cuanto al precio por vivienda, ha sido de una media de 163.222 euros en la Comunitat Valenciana (264.359 euros la nueva y 151.715 euros la usada)

«Lo preocupante es la tasa interanual», ha destacado Fabra. De acuerdo con los datos del Colegio de Registradores, el precio en la provincia subía a un 3,9% interanual en el segundo trimestre de 2024, a un 6,8% interanual en el tercer trimestre del año pasado, a un 9,1% en el último trimestre del año y ahora ha llegado a los dos dígitos. «Este nivel de intensificación de precio de la vivienda es una mala noticia», ha advertido.

El experto ha señalado que «lo deseable» serían crecimientos por debajo del 5%, en consonancia con el incremento medio de los salarios en la Comunitat Valenciana, del 4,5% interanual a cierre del año pasado. «Generamos un efecto de expulsión», ha lamentado Fabra.

Se trata, ha reconocido, de un «mercado muy complicado» para quien busca una vivienda en la que vivir. Tanto la compraventa como el alquiler están «en algunos casos en máximos históricos».

Sobre qué se puede hacer para facilitar el acceso a la vivienda, Fabra ha incidido en la importancia de dar seguridad jurídica al mercado del alquiler e inventivar su oferta, ha llamado a desarrollar suelo de forma más agil y a «replantearse muchos aspectos» sobre la fiscalidad de la vivienda, porque «sigue siendo muy llamativo que las condiciones de la fiscalidad sean las mismas para el comprador usuario y el inversor» y «España tiene la mayor fiscalidad de la UE sobre la vivienda».

Fabra ha señalado que la subida de precios «va a seguir así» en los próximos meses, y ha basado su afirmación en el precio de oferta de la vivienda, que en la Comunitat Valenciana (2.177 euros/m2) ha alcanzado una subida del 16% interanual, en la provincia de Valencia (1.636 euros /m2) del 14,4% y en la ciudad (2.919 euros/m2) ha llegado a incrementarse un 21,6% hasta situarse en «máximos históricos».

En la ciudad de ValEncia, las viviendas se ofrecen en el mercado por una media de 418.592 euros. En el barrio más barato, Rascanya, el precio medio de oferta es de 195.387 euros, y es el único que baja de los 200.000 euros. El más elevado se encuentra en Pobles del Nord, con 795.149 euros, seguido de Eixample, con 758.129 euros.

«Cada vez hay menos oferta disponible y la escasez es aprovechada por parte del vendedor. Hasta que no se corrija el mercado en actividad, no corregirá el precio. Hasta que el vendedor no vea dificultad de poder vender su vivienda, no va a tomar decisiones distintas en cuanto al precio», ha comentado.

En este sentido, durante el primer trimestre del año se han registrado cifras de compraventas de vivienda cercanas a los máximos trimestrales de los últimos 18 años, superando los resultados interanuales las excelentes cifras de 2022.

La provincia de Valencia ha registrado 10.099 compraventas en el primer trimestre del año, acumulando tres trimestres consecutivos en cifras no vistas desde 2007, aunque con un descenso del -2,5% trimestral, pero con un incremento del 8,6% interanual.

En la ciudad de València «la dinámica también es positiva», pero la actividad no tiene «tanta fortaleza como la provincia», porque «el mercado no es insensible al precio». Se han registrado 2.616 compraventas, con un descenso trimestral del -2,9% y un ascenso del 2,79% con respecto al mismo periodo de 2024, completando las 9.915 compraventas interanuales.

MÁS COMPRADORES EXTRANJEROS Y SIN FINANCIACIÓN

La demanda extranjera ha seguido empujando favorablemente. En la provincia el peso de las compras por ciudadanos de otros países ha sido del 13,8%, mientras que en toda la Comunitat fue del 28,2%.

Sobre el perfil de los compradores, Lluis Planells ha agregado que el 45% de las compraventas en la ciudad de València se realizan sin financiación y «se está dando mucho el efecto inversor». También ha destacado el perfil de personas que ya no pueden hacer frente a sus alquileres y no tienen más alternativa que la compra.

El informe de los agendes de la propiedad inmobiliaria también recoge datos sobre los alquileres, pero el director de la cátedra ha puntualizado que no da credibilidad a las cifras que se extraen de los portales inmobiliarios, ya que «muchas agencias no anuncian los inmuebles que les llegan porque se les bloquean las centralitas», con lo que los números pueden ser de precios fuera de mercado que no encuentran salida. Por ello, ha reclamado que se faciliten los datos públicos de depósitos de fianzas.

En cualquier caso, el informe refleja máximos en el precio del alquiler, en la provincia el precio medio del metro cuadrado es de 12,9 euros, con un ascenso del 14,5% interanual, según Idealista. En València municipio se ha alcanzado los 15,3 euros por metro cuadrado, con un incremento del 13,2% interanual

Según los agentes de la propiedad, el alquiler turístico «no se ha frenado» y hay 7.290 viviendas de esta modalidad en la ciudad de València, con datos de noviembre de 2024, Esto supone un aumento del 23,7% interanual.

Además, el informe refleja que «ya se ofertan más habitaciones en alquiler que pisos», con 4.100 habitaciones en la provincia. La mayoría (44%) tiene un precio de entre 301-400 euros, seguidas de las de entre 401-500 euros (el 26%).

Respecto a la situación de los municipios afectados por la dana, Planells ha explicado que «la gente del pueblo no quiere irse del pueblo», a pesar de que «puede tener miedo». «Nosotros, por ejemplo, hemos puesto una casa a la venta y nos ha durado dos días en Massanassa, un bajo», ha comentado.

Además, ha señalado que el efecto «expulsión» por el incremento de precios en la capital hace que la demanda siga «muy tensionada» en estas localidades.