Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de La Primitiva deja dos premios de 83.000 euros en dos provincias
Alberto Aja

Gonzalo Bernardos, economista, sobre los pisos turísticos: «En ningún barrio tiene que haber más del 5% de vivienda de uso turístico»

El experto plantea una hoja de ruta completa para destensar el mercado inmobiliario

Mar Georga

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:24

Comenta

Los pisos turísticos se han convertido en uno de los grandes problemas del mercado inmobiliario español. Su expansión descontrolada ha coincidido con una subida récord en los precios del alquiler habitacional, especialmente en las grandes ciudades. Para muchos, los alojamientos de corta estancia están expulsando a los vecinos y transformando barrios enteros en parques temáticos para turistas.

El economista y profesor universitario Gonzalo Bernardos ha abordado esta cuestión en una entrevista con el abogado Juan Carlos Rodríguez Tur. En ella, ha reclamado una regulación clara y firme para equilibrar el mercado. Según Bernardos, las últimas medidas instauradas, como la reforma de la Ley Orgánica de Eficiencia de la Justicia, que permite a las comunidades denunciar pisos turísticos que operen si su aprobación, son un paso en la buena dirección, pero todavía insuficiente.

El experto ha ofrecido una hoja de ruta completa con lo que, en su opinión, se debería hacer desde los gobiernos

Bernardos plantea una regla básica: «En ningún barrio tiene que haber más del 5% de viviendas de uso turístico». De esta forma, se evitaría el desequilibrio entre la oferta residencial y la vacacional que, bajo su punto de vista, está detrás de la subida del alquiler. Además, propone que este tipo de viviendas sean tratadas como lo que son, como negocios, y no como simples arrendamientos particulares.

El experto insiste en que los pisos turísticos deben situarse en edificios independientes y estar clasificados como actividad económica. Esto implicaría el pago de IVA y el cumplimiento de normativas específicas, tal y como ocurre con el resto de sectores de servicios. De este modo, se pondría fin a la competencia desleal frente a los hoteles y se garantizaría una mayor protección tanto para turistas como para residentes.

Regulación técnica y tasa turística para mejorar los barrios

Otra de las propuestas del economista Gonzalo Bernardos es implantar un sistema de categorización por estrellas, similar al de los hoteles, que permita conocer la calidad de cada alojamiento. Junto a ello, reclama una regulación técnica que fije estándares mínimos de habitabilidad, desde la ventilación hasta el tamaño por metros cuadrados de las estancias, con el fin de asegurar la comodidad del visitante y la seguridad del edificio.

Por último, defiende la creación de una tasa turística obligatoria, tal y como ya ocurre en muchas ciudades europeas. Esta recaudación estaría destinada a contribuir en el mantenimiento del entorno afectado por el turismo masivo. «Esa tasa va a ir a mejoras del barrio y otra parte a mejoras de la ciudad», detalla. Se trataría, por tanto, de una manera de redistribuir los beneficios del turismo en favor de quienes viven todo el año en esas zonas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  3. 3 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  4. 4

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  5. 5

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  6. 6 El histórico récord que se ha batido en Valencia
  7. 7

    Un amasijo de desolación y chatarra junto a la A-3
  8. 8

    La familia valenciana de un divo como Raphael
  9. 9

    Mayrén y los famosos: un mundo de amantes, drogas y mucho alcohol
  10. 10 La comedia con la que Jack Nicholson ganó un Oscar se emite este domingo en televisión: «Imprescindible y deliciosa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Gonzalo Bernardos, economista, sobre los pisos turísticos: «En ningún barrio tiene que haber más del 5% de vivienda de uso turístico»

Gonzalo Bernardos, economista, sobre los pisos turísticos: «En ningún barrio tiene que haber más del 5% de vivienda de uso turístico»