Gonzalo Bernardos, economista, sobre los pisos turísticos: «En ningún barrio tiene que haber más del 5% de vivienda de uso turístico» El experto plantea una hoja de ruta completa para destensar el mercado inmobiliario

Mar Georga Lunes, 27 de octubre 2025, 01:24

Los pisos turísticos se han convertido en uno de los grandes problemas del mercado inmobiliario español. Su expansión descontrolada ha coincidido con una subida récord en los precios del alquiler habitacional, especialmente en las grandes ciudades. Para muchos, los alojamientos de corta estancia están expulsando a los vecinos y transformando barrios enteros en parques temáticos para turistas.

El economista y profesor universitario Gonzalo Bernardos ha abordado esta cuestión en una entrevista con el abogado Juan Carlos Rodríguez Tur. En ella, ha reclamado una regulación clara y firme para equilibrar el mercado. Según Bernardos, las últimas medidas instauradas, como la reforma de la Ley Orgánica de Eficiencia de la Justicia, que permite a las comunidades denunciar pisos turísticos que operen si su aprobación, son un paso en la buena dirección, pero todavía insuficiente.

El experto ha ofrecido una hoja de ruta completa con lo que, en su opinión, se debería hacer desde los gobiernos

Bernardos plantea una regla básica: «En ningún barrio tiene que haber más del 5% de viviendas de uso turístico». De esta forma, se evitaría el desequilibrio entre la oferta residencial y la vacacional que, bajo su punto de vista, está detrás de la subida del alquiler. Además, propone que este tipo de viviendas sean tratadas como lo que son, como negocios, y no como simples arrendamientos particulares.

El experto insiste en que los pisos turísticos deben situarse en edificios independientes y estar clasificados como actividad económica. Esto implicaría el pago de IVA y el cumplimiento de normativas específicas, tal y como ocurre con el resto de sectores de servicios. De este modo, se pondría fin a la competencia desleal frente a los hoteles y se garantizaría una mayor protección tanto para turistas como para residentes.

Regulación técnica y tasa turística para mejorar los barrios

Otra de las propuestas del economista Gonzalo Bernardos es implantar un sistema de categorización por estrellas, similar al de los hoteles, que permita conocer la calidad de cada alojamiento. Junto a ello, reclama una regulación técnica que fije estándares mínimos de habitabilidad, desde la ventilación hasta el tamaño por metros cuadrados de las estancias, con el fin de asegurar la comodidad del visitante y la seguridad del edificio.

Por último, defiende la creación de una tasa turística obligatoria, tal y como ya ocurre en muchas ciudades europeas. Esta recaudación estaría destinada a contribuir en el mantenimiento del entorno afectado por el turismo masivo. «Esa tasa va a ir a mejoras del barrio y otra parte a mejoras de la ciudad», detalla. Se trataría, por tanto, de una manera de redistribuir los beneficios del turismo en favor de quienes viven todo el año en esas zonas.