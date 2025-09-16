Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Gobierno dejará fuera de las ayudas al alquiler a las comunidades que no apliquen su plan de vivienda

El Ejecutivo prevé triplicar la inverisón en el nuevo plan estatal 2026-2030 que prevé aprobar a finales de diciembre

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:31

El Gobierno lanza un órdago a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que quieran acceder a las ayudas que incluirá el nuevo plan estatal de vivienda 2026-2030 ... , y que incluyen los 30.000 euros para incentivar el alquiler con derecho a compra de vivienda protegida anunciados este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin más detalles sobre la mesa, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, confirmó este martes que solo las comunidades que apliquen el plan enfocado a blindar el parque de vivienda pública- podrán acceder a los incentivos planteados.

