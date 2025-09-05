Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La V-30, colapsada este viernes con más de 7 kilómetros de atascos: consulta el estado del tráfico
Un bloque de viviendas en construcción en Bilbao. A. Gómez

La falta de vivienda se agrava y explica hasta el 40% de la imparable escalada de los precios

El coste de las casas se elevará otro 10% este año ante el déficit de más de 750.000 viviendas, según un informe de Caixabank Research

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:10

El mercado de la vivienda está en plena fase expansiva. Los elevados precios -en máximos desde 2010 descontando la inflación, justo en el estallido de ... la burbuja inmobiliaria- no están frenando la demanda, que suma 700.000 compraventas en el último año, un 20% más. El informe Sectorial Inmobiliario de CaixaBank Research publicado este viernes explica que la mejora de las condiciones de financiación, el aumento de poder adquisitivo de los hogares por el buen comportamiento del mercado laboral y un crecimiento demográfico sostenido -tanto por los flujos migratorios como por los nuevos tipos de familias- está detrás de este fenómeno, que se agudiza por la falta de oferta. Por ello, los expertos advierten de la necesidad de acerar la construcción de vivienda asequible para que el mercado se reequilibre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  3. 3 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  4. 4 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  5. 5 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  6. 6 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  7. 7

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  8. 8 Aemet anuncia un desplome de las temperaturas y chubascos con posibilidad de tormenta este viernes en la Comunitat
  9. 9 Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca retenciones de hasta 9 kilómetros
  10. 10

    Una avería en pleno vuelo del Falcon obliga a Sánchez a cancelar su viaje a París para reunirse con Zelenski

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La falta de vivienda se agrava y explica hasta el 40% de la imparable escalada de los precios

La falta de vivienda se agrava y explica hasta el 40% de la imparable escalada de los precios