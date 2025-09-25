Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Europa vota si mantiene abierta una comisión en apoyo a las víctimas de la dana
Oficina inmobiliaria EFE

Endurecer el registro horario agravará el problema de la vivienda si no se flexibilizan las horas extra

La patronal de la construcción pide al Gobierno que permita a la negociación colectiva la posibilidad de ampliar las horas extras para que España se equipare a la media europea

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:35

El refuerzo del registro horario, que por el volumen de horas extra que aflorará, amenaza con desbaratar los planes del Gobierno para tratar de ... atajar el problema de la vivienda. La patronal de la construcción teme que este endurecimiento impulsado por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz solo empeorará la limitación de España -cuyo techo está en 80 horas anuales- frente a la media de 450 horas de la Unión Europea y que, según sus cálculos, hundiría hasta un 27% el salario de los trabajadores en almenos unos 7.000 euros anuales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  2. 2

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  3. 3

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  4. 4 Una sentencia en Valencia anula dos hipotecas en las que los clientes pagaban al banco más capital del que habían recibido
  5. 5

    La red de narcotráfico controlaba puestos clave del Centro Portuario de Empleo de Valencia
  6. 6 Pablo Iglesias pierde los papeles y TV3 corta su conexión en directo: «Toda esta mierda de Junts y del pujolismo»
  7. 7 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación
  8. 8 Aldaia prueba las nuevas compuertas contra los desbordamientos de la Saleta
  9. 9

    El ministerio de Cultura proclama que hacer referencia al catalán «incluye también al valenciano»
  10. 10 Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Endurecer el registro horario agravará el problema de la vivienda si no se flexibilizan las horas extra

Endurecer el registro horario agravará el problema de la vivienda si no se flexibilizan las horas extra