Los desahucios por impago de hipoteca suben otro 20% en el tercer trimestre

La moratoria en los desahucios a familias vulnerables -que vence a final de año- no ha impedido que el número de ejecuciones siga creciendo en ... España por la imposibilidad de muchas familias -no solo las de menores rentas- de hacer frente al pago de la hipoteca. Entre julio y agosto de este año, las estadísticas registraron 2.066 ejecuciones hipotecarias sobre la vivienda habitual de personas físicas, según el INE.

La cifra supone un 28% menos que en el trimestre anterior. Pero es la más elevada de un tercer trimestre desde 2021 y sigue siendo casi un 20% (un 19,3%) superior a la registrada en el mismo periodo de 2024. El avance de estas amenazas de desahucio se encuentra, de hecho, entre los mayores en términos interanuales de toda la serie histórica de la estadística.

En todo caso, fuentes del sector bancario explican que los datos del INE debe mirarse en su contexto, pues no creen que vaya a derivar en un aumento de los impagos en un entorno macroeconómico favorable, con plena resistencia del mercado laboral y con los salarios al alza.

De hecho, la serie histórica refleja cómo los impagos se concentran en un claro periodo de tiempo. En concreto, cuatro de cada 10 ejecuciones ordenadas durante el tercer trimestre del año se concentraron en hipotecas constituidas antes de 2006.

Hay que tener en cuenta, además, que la imparable escalada del precio de la vivienda ha provocado que la mayoría de desahucios en España sean ahora por el impago del alquiler, y no de la hipoteca. Solo en el primer trimestre de este año se registraron 5.443 desahucios por impago del alquiler, un 73% -siete de cada diez- sobre el total de todos los lanzamientos practicados en el periodo, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta situación podría continuar si se tiene en cuenta la evolución del precio de la vivienda, que sigue sin tocar techo y en el tercer trimestre del año se dispaó otro 12,8%, según el INE. Es su mayor aumento en más de 18 años, desde el primer trimestre de 2007, encadenando ya 42 trimestres al alza.

Dentro de esa tendencia destaca especialmente la escalada de precios de la vivienda de segunda mano, que subieron un 12,4% interanual en el tercer trimestre de 2025. Es su mayor aumento desde el inicio de la serie del INE, y comparan con la subida del 9,7% de la vivienda nueva, donde se registra cierta desaceleración en el repunte. En concreto, la subida es 2,4 puntos menor que la registrada en el segundo trimestre.

«De esta manera se inicia la segunda mitad del 2025 acumulando un año creciendo por encima del 10% y marcando valores récord, como consecuencia del gran dinamismo que está viviendo el mercado«, explica Ferrán Font, director de estudios de Pisos.com. »Hay una demanda muy activa que, alentada por la previsión de aumentos de precio y la situación de tipos de interés, está adquiriendo vivienda a ritmos que no se veía desde la burbuja inmobiliaria. A esta realidad hay que sumarle la de la oferta escasa y consecuentemente el augmento en los precios que estamos viendo«, añade el experto.

Esta es una situación que, a juzgar por las estadísticas, difícilmente cambiará a corto plazo. Es más, ya está generando situaciones inéditas como que, la presión de precios en las capitales de provincia que afecta ya a las rentas medias y medias-altas, está desplazando la demanda hacia segundos y terceros anillos, generando «listas de espera» en la periferia.