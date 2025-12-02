Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Confirmado el nuevo Euríbor: así cambia la cuota para las hipotecas variables

El Banco de España comunica su cuarta subida consecutiva mensual

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:59

Confirmado. El Banco de España ha informado de que el Euríbor cerró noviembre en el 2,217%, lo que supone su cuarta subida consecutiva mensual. En comparación con octubre, la subida es de 0,030 puntos porcentuales, aunque se mantiene en unos 0,288 puntos por debajo del nivel anotado en noviembre de 2024 (2,506%).

Con estos datos, una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más Euríbor y deba revisar su tipo de interés con el nivel de noviembre registrará un descenso en su cuota de 23 euros al mes. Esto equivale a unos 286,5 euros al año.

En cambio, si la revisión de la hipoteca es semestral, el consumidor puede experimentar un alza de unos 11,2 euros en la tasa mensual y de 67,1 euros al semestre.

El Euríbor es la tasa de interés de referencia del mercado interbancario y en España es la principal referencia de la mayoría de hipotecas que están firmadas a tipo variable.

Recomendaciones del Banco de España

Antes de contratar una hipoteca, el Banco de España recomienda analizar la oferta que nos propongan, compararla con otras del mercado y sopesar nuestras necesidades y posibilidades de afrontar los pagos durante un periodo largo de tiempo.

La elección de un tipo fijo o variable dependerá de lo que resulte más favorable, en función de factores como la evolución de los tipos o el plazo de amortización previsto, según explica el Banco de España. Además, recuerda que cuanto más largo sea el plazo, sin variar las demás condiciones del préstamo, las cuotas serán más bajas pero los intereses totales serán mayores.

