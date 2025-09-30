Confirmado el nuevo Euríbor: así cambia la cuota para las hipotecas variables

Andoni Torres y EP Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 18:37 Comenta Compartir

Confrmado. El Euríbor ha cerrado el mes de septiembre situado en el 2,172%, lo que supone una leve subida respecto a agosto, aunque la favorable comparativa anual implicará que las cuotas hipotecarias referenciadas sigan bajando, de acuerdo con los cálculos realizados por Europa Press.

En septiembre, la tasa de referencia, a la que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España, se elevó 5,8 puntos básicos, en comparación con el 2,114% de agosto. Sin embargo, en comparación con septiembre de 2024, el dato se redujo en 76,4 puntos básicos, ya que el año pasado estaba en el 2,936%.

Dato que las hipotecas variables suelen repreciarse anualmente, aquellos que tengan que utilizar el dato de septiembre verán caer su cuota hipotecaria a pesar del leve repunte frente a agosto.

Así, una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más Euríbor y deba revisar su tipo de interés con el nivel de septiembre registrará un descenso en su cuota de 64 euros al mes. Esto equivale a unos 770 euros al año.

Este cálculo, realizado por Europa Press, implica el máximo nivel de descenso para una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, ya que al tratarse de una revisión, al principio del préstamo (es decir, le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.

El Euríbor es la tasa de interés de referencia del mercado interbancario y en España es la principal referencia de la mayoría de hipotecas que están firmadas a tipo variable.

Recomendaciones del Banco de España

Antes de contratar una hipoteca, el Banco de España recomienda analizar la oferta que nos propongan, compararla con otras del mercado y sopesar nuestras necesidades y posibilidades de afrontar los pagos durante un periodo largo de tiempo.

La elección de un tipo fijo o variable dependerá de lo que resulte más favorable, en función de factores como la evolución de los tipos o el plazo de amortización previsto, según explica el Banco de España. Además, recuerda que cuanto más largo sea el plazo, sin variar las demás condiciones del préstamo, las cuotas serán más bajas pero los intereses totales serán mayores.

