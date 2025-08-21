Estas son las 10 calles más caras para comprar una casa en España Entre las zonas más exclusivas se encuentran la Costa del Sol o el municipio barcelonés de Sant Andreu de Llavaneres

Laura Carrasco Jueves, 21 de agosto 2025, 13:55

Hay calles que, según como las veas tienen su encanto, por su historia, modernidad o incluso por el ambiente que se vive en ellas, pero lo cierto es que es inevitable que no todas sus viviendas se vendan por un precio asequible para todos los bolsillos. El ranking proporcionado por el portal inmobiliario Idealista detalla cuáles son las zonas más caras para aquellos con un bolsillo más exlusivo que otros, y estas destacan principalmente por estar en destinos de costa. Los precios rondan los millones de euros, y en concreto la más cara se encuentra en la Urbanización Coto Zagaleta, en el municipio de Benahavís, con un coste de nada más y nada menos que 12.366.846 €, según el pirncipal marketplace inmobiliario de España.

El segundo puesto lo ocupa la Avenida Supermaresme, en la localidad barcelonesa de Sant Andreu de Llavaneres con un precio medio de 9.063.833 euros. La medalla de bronce se la lleva el Camí des Salinar, en el municipio mallorquín de Andratx, cuyas viviendas rondan los 8.909.375 euros. La calle mallorquina de Binicaubell en Palma, con 8.848.571 euros de media se queda con el cuarto puesto, y en el quinto puesto, de nuevo la Costa del Sol, ya que se encuentrta en la Carretera A-397, en Benahavís, con un precio de 8.592.000 euros. El sexto puesto se lo lleva La Calle Vivaldi, en Marbella con un precio medio de 7.681.750 euros

La posición número 7 es para La Calle Albinoni, en Marbella con un precio de 7.615.480 euros. El octavo puesto es para la localidad de Andratx, en el Carrer Congre con un precio medio de 7.106.071 euros. Para poner fin al top 10, tenemos en el noveno puesto a la calle Wagner en Marbella y sus 7.033.733 euros de media, y por último en el décimo puesto se encuentra otra vez en la Costa del Sol, al estar en la Carretera A-397, en Benahavís, con un precio medio de 8.592.000 euros.

Las calles más caras de cada CCAA

Este estudio realizado por Idealista también muestra las otras calles más exclusivas de cada una de las 17 comunidades autónomas españolas. Además de estas 10 primeras posiciones de calles más exclusivas, existen otras seis autonomías con direcciones en las que se supera el millón de euros: Canarias (6.471.111 euros), Comunidad de Madrid (5.458.278 euros), Comunidad Valenciana (4.960.000 euros), Galicia (1.742.786 euros), Euskadi (1.661.214 euros) y Cantabria (1.013.894 euros).

Por otra parte, la región más asequible es Navarra, cuya calle más cara tiene un precio de 302.665 euros, seguida de Castilla-La Mancha (513.500 euros) y Asturias (527.898 euros).