El barrio más barato para alquilar vivienda en Valencia antes de septiembre En el último año 7 distritos aumentan sus precios más del 10% y uno lo ha hecho por encima del 17%, aunque en 9 se ha frenado la subida con la llegada del verano

Nacho Ortega Valencia Sábado, 23 de agosto 2025, 00:08

En apenas 12 meses, más de media docena de distritos de Valencia han subido sus precios de alquiler por encima del 10%. Uno lo ha hecho por encima del 17%, pero hasta nueve han frenado las subidas imparables con la llegada del verano. Encontrar pisos baratos en la ciudad se ha convertido casi en misión imposible y el distrito más económico eleva sus precios hasta los 19 euros por metro cuadrado. 2.000 euros por una vivienda de 100 metros; 4.000 por una de 200. De media.

A unos días de que se acabe el mes de agosto y de que empiece la vuelta al cole, a la universidad o al trabajo de forma general, el precio medio del alquiler en Valencia capital está en 15'4 €/m2, un 9% más que hace un año pero algo por debajo de lo que estaba antes del verano, según los datos que maneja el portal Idealista.com.

El distrito más económico es Patraix, formado por los barrios de Patraix, San Isidro, Vara de Quart, Safranar y Favara, con precios de 12'5 €/m2, seguido por Benimaclet y l'Olivereta (ambos a 13'3). Este último era históricamente el distrito más económico de la ciudad y es una de las zonas que más ha subido de precio últimamente, hasta un 12'4% anual, en la zona donde se encuentran los barrios de Nou Moles, el barrio La Luz, Tres Forques o la Fuentasanta, entre el Hospital General y los parques de Cabecera y el del Oeste.

Jesús, Rascanya, Algirós y La SaidÏa se mantienen entre 13'6 y 14 e/m2, pero con un comportamiento desigual. Mientras que en barrios como La Creu Coberta, Sant Marcel·lí o L'Illa Perduda, Ciutat Jardí o L'Amistat ha bajado el precio (en estos últimos debido al fin del curso escolar, una tendencia que suele cambiar en septiembre), en Orriols, Torrefiel y Sant Llorenç (también conocido como Nou Orriols) rentar una vivienda se encarece.

En Quatre Carreres, donde se ha levantado recientemente el pabellón Roig Arena, el precio de la venta se ha disparado un 39% hasta alcanzar los 3.207 €/m2, pero el del alquiler, paradójicamente, se mantiene en 15,1 €/m2. Se trata de una zona donde han crecido las nuevas construcciones de lujo y que se ha beneficiado de la nueva instalación para el deporte y los conciertos, lo que ha propiciado que en tiempo récord se haya puesto a la altura de zonas como Algirós o Campanar en cuanto al precio de venta.

Extramurs y Poblats Marítims sufren aumentos de dos cifras y el alquiler se sitú en 15,8 €/m2 y 16'1 €/m2, y ya se acercan a los barrios más caros de Valencia: el Ensanche y Ciutat Vella, en el centro comercial e histórico de la ciudad.