Más de 1.400 familias valencianas recurren a un aval para comprar vivienda ante la imposibilidad de ahorrar para la entrada

Un total de 1.476 valencianos han conseguido un aval para la compra de vivienda por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y ... del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ahorrarse el 15% y el 20%, respectivamente, del valor de la hipoteca. En concreto, la Generalitat ha concedido 895 avales mientras que el ICO ha otorgado un poco más de la mitad, con 581 concedidas.

Sin embargo, el alcance total de esta fórmula todavía es limitado. Los 1.476 avales suponen el 4,41% de las hipotecas concedidas en la Comunitat entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, último mes del que hay datos disponibles. Los avales del ICO comenzaron a concederse a en el último trimestre del 2024, pese a que fueron anunciados en febrero.

Cabe recordar que una parte de estas hipotecas, como es lógico, quedan fuera de los criterios y requisitos exigidos para sendos avales. Las ayudas valencianas pueden aplicarse a compradores de hasta 45 años, mientras que las estatales es hasta los 35 años, motivo que puede estar detrás de que hayan tenido un mayor alcance pese a que cubren un 5% menos de la financiación, algo que, no obstante, es más atractivo para las entidades bancarias.

En ambos casos, es requisito adquirir su primera vivienda en régimen de propiedad (salvo casos excepcionales) y haber solicitado financiación a cualquiera de la entidades financieras que se suscribieran a sus convenios.

En el caso del aval del IVF es requisito tener y acreditar la residencia en la Comunitat Valenciana, continuada e ininterrumpida, durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de garantía. Además, el precio de adquisición de la vivienda, sin los gastos y tributos inherentes, será igual o inferior a 277.000 euros (incluyendo las plazas de aparcamiento, trastero o cualquier otro anexo que lleve aparejada la vivienda).

En el caso del ICO, la edad no es un requisito si el solicitante tiene menores a su cargo. Además, no se podrá superar 4,5 veces el IPREM (37.800 euros brutos anuales), con incrementos por hijos a cargo y para familias monoparentales. El patrimonio no puede superar los 100.000 euros. El precio máximo de la vivienda varía por comunidad, con límites que van desde los 200.000 euros en Extremadura hasta los 325.000 euros en Madrid.