Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
Cartel de alquiler de una vivienda. V. Merino

Los alquileres disparados ya afectan a toda España: casi el 40% supera los 1.500 euros

Hay comunidades donde hay menos de un 3% de pisos por menos de 700 euros, como Madrid, Baleares, Cataluña, País Vasco y Canarias

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:59

Comenta

El mercado del alquiler en España se ha disparado. Y ya no solo afecta a las zonas más pobladas o turísticas, sino que esta crisis habitacional afecta a prácticamente todos los rincones del país ... . El último informe de Pisos.com así lo corrobora: el 37% de las viviendas de alquiler tienen un precio superior a los 1.500 euros al mes y ya es el segmento de precio más numeroso del mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  3. 3

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  4. 4 Así son las mejores patatas bravas de Valencia
  5. 5

    Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada
  6. 6

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  7. 7

    La misma riada, 75 años después
  8. 8 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  9. 9

    La vida de los investigados un año después de la dana: Pradas, abogada y profesora; Argüeso comisario de la Policía
  10. 10

    Perfil de un asesino en serie: «Tenía un control absoluto de sus emociones y nunca me habló de familia, amigos o de Valencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los alquileres disparados ya afectan a toda España: casi el 40% supera los 1.500 euros

Los alquileres disparados ya afectan a toda España: casi el 40% supera los 1.500 euros