¿Vives en una población con menos de 20.000 habitantes? Fórmate gratis en IA y digitalización con ValgrAI

La revolución tecnológica no debe ser patrimonio exclusivo de las grandes ciudades. Con este objetivo nace Digital-IA, un proyecto transformador que acercará la inteligencia artificial y las competencias digitales a los municipios más pequeños de la Comunitat Valenciana.

La iniciativa está dirigida y coordinada por la Fundación ValgrAI (Valencian Graduate School and Research Network of Artificial Intelligence) y cuenta con el respaldo institucional de la Generalitat Valenciana, que impulsa el programa en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con financiación de los fondos europeos Next Generation EU.

El proyecto Digital-IA tiene como objetivo formar a más de 17.000 personas hasta junio de 2026 en localidades de menos de 20.000 habitantes que no formen parte de un área urbana funcional con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar que nadie se quede atrás en la transición tecnológica; es por ello que se ofrecerán formaciones para todos los niveles, tanto presenciales como online, con el objetivo de llegar a toda la población de los municipios beneficiarios de este proyecto cuyo listado se puede consultar en la web del proyecto.

ValgrAI: experiencia, coordinación y compromiso con el territorio

La Fundación ValgrAI, referente autonómico en investigación, innovación y formación avanzada en inteligencia artificial, asume la coordinación de este programa con una estrategia basada en la descentralización, la calidad educativa y la colaboración con el tejido local.

ValgrAI es una fundación sin ánimo de lucro formada por la Generalitat Valenciana, las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana (Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat d´Alacant, Universidad Jaume I y Universidad Miguel Hernández) y empresas del sector que coordina el estudio y la investigación en Inteligencia artificial en la Comunitat Valenciana para responder a las necesidades tecnológicas de las compañías y promover la creación de nuevo talento en inteligencia artificial, renovando así el modelo productivo de la Comunitat Valenciana.

Su labor en Digital-IA consiste en diseñar los contenidos formativos, gestionar el despliegue territorial y acompañar a ayuntamientos, asociaciones y entidades para garantizar que las acciones lleguen al máximo número de personas.

«Digital-IA no es solo un conjunto de cursos, es una estrategia pública de inclusión digital con impacto real en el territorio», puesto que «queremos que cualquier persona tenga acceso a la tecnología y las posibilidades que ofrece la Inteligencia Artificial, que está marcando el presente y el futuro de nuestra sociedad», según ha señalado la Directora Gerente de ValgrAI, Ana Cidad.

Cursos gratuitos, accesibles y adaptados a todos los públicos

El programa está diseñado para ser totalmente gratuito, sin necesidad de conocimientos previos y con diferentes modalidades de acceso: presencial, aula virtual y completamente online. De este modo, se eliminan las barreras de entrada y se garantiza la participación de personas de todas las edades y perfiles. De hecho, aunque está dirigida a toda la población en su conjunto, se hace hincapié en niños, jóvenes, mujeres y mayores de 65 años, es por ello que todos los cursos tienen un objetivo práctico para que puedan aplicarlo a sus necesidades. De hecho, si una persona quiere seguir aprendiendo puede realizar varios cursos para seguir aprendiendo durante el tiempo que esté en marcha el programa, es decir hasta junio de 2026.

La duración media de los cursos es de mínimo 7,5 horas, y los contenidos están pensados para aplicar la Inteligencia Artificial y las herramientas digitales al día a día: desde gestionar mejor un pequeño comercio o encontrar empleo, hasta comunicarse, aprender o cuidar la salud con ayuda de la tecnología. Todos los participantes reciben un certificado de finalización, para acreditar la formación recibida y que pueden incluir en su currículo profesional.

Las personas interesadas en recibir información de los cursos, que se publicarán próximamente o preinscribirse, pueden realizarlo a través de la web de Digital-IA.

Llamamiento a entidades locales

Con el fin de garantizar la mayor cobertura posible, la Fundación ValgrAI hace un llamamiento a ayuntamientos, asociaciones y entidades locales de los municipios que cumplan los requisitos para que se adhieran al programa y colaborar en su implantación a nivel local, rellenando el formulario que encontrarán en la web: https://digitalia.valgrai.eu/. El equipo de ValgrAI proporciona orientación técnica, materiales y seguimiento personalizado para facilitar la participación y el éxito de la iniciativa.

«El compromiso de las entidades locales es clave para democratizar el acceso a la tecnología. Cuanto más territorio alcancemos, mayor será el impacto social y económico», destaca Ana Cidad.

Tecnología, equidad y futuro: un proyecto transformador al servicio de la ciudadanía

Digital-IA es más que un programa formativo. Es una herramienta de cohesión territorial y desarrollo personal. La inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida cotidiana, y este proyecto permite que todas las personas, pertenecientes a los 300 municipios comprendidos en el proyecto, comprendan su funcionamiento, sus riesgos y, sobre todo, sus oportunidades.

Con la coordinación de ValgrAI y el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana a través de los fondos europeos Next Generation EU, este programa sitúa a la Comunitat Valenciana como un referente nacional en estrategias de alfabetización digital en pequeños territorios.