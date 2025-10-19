Víctor Palma: «Es un proyecto para situar a Valencia en el mapa. Los colores políticos no se ven»

Un año después de iniciar las obras, Víctor Palma, director de la planta de Edwards Lifescience, hace balance de las obras y repasa las ... fechas clave para la puesta en marcha del que él considera un proyecto de nación que «sitúa a Valenica en el mapa».

–Apenas ha pasado un año desde el inicio de las obras y el edificio principal ya ha sido levantado. Entiendo que mantienen los plazos para empezar a producir en 2027.

–Estamos divididos en tres edificios, que están interconectados entre ellos, pero el edificio de manufactura se completó un año después de haber colocado la primera piedra, por lo que vamos acorde con las fechas. La intención es que el edificio pueda tener la ocupación a finales del 2026 o principios de 2027. Seguimos en el plan que dijimos.

–¿Para entonces ya se contará con los 1.200 empleados?

–Inicialmente no podemos llegar a los 1.200 trabajadores. La producción de las válvulas requiere de habilidades específicas y por eso tenemos un proceso de entrenamiento que hemos diseñado nosotros. Siempre hemos dicho que no necesitamos personas con experiencia, porque los vamos a entrenar.

–Por tanto, habrá varias fases tanto en producción como en contratación.

–Como es un producto médico, primero necesitamos tener licencia local y el siguiente paso es someterlo a las agencias regulatorias. Una vez obtengamos el beneplácito y el producto se pueda comercializar, empezaremos a agregar más plantilla.

–¿Hay un plazo estimado para comenzar la comercialización?

–Se estima que la fase previa dure entre 6 a 8 meses. Ese es el proceso regulatorio normal.

–Las válvulas se fabricarán aquí, pero ¿existe algún acuerdo con los hospitales valencianos?

– Hoy por hoy el producto ya es comercializado en Valencia, pero no se manufactura aquí. Las válvulas cardíacas hoy en día se manufacturan en Estados Unidos, en Costa Rica y en Singapur. La manufactura que hagamos aquí va a servir para Valencia, pero también para toda Europa.

–Por tanto, Valencia será la puerta de entrada de vuestras válvulas a Europa.

–La estrategia de Edwards es que todas las plantas de manufactura que tenemos a nivel global tengan una función en la cadena de suministro. La intención es evitar situaciones de no poder cumplir con las necesidades de los pacientes. Lo que sí que hay en Valencia es una tecnología punta que no hay ahora mismo en España. Además, Edwards atrae muchas otras empresas.

–¿Cree que se puede generar una industria auxiliar del sector sanitario en torno a Edwards?

–Es posible. Hemos visto que en otras localidades donde nos hemos instalado, hemos traído empresas a nuestro alrededor, pero depende de cada proyecto.

–La primera piedra se colocó poco antes de la dana. ¿Dudaron en algún momento de su elección?

–Nunca nos sentimos asustados ni con la sensación de que tomamos una decisión incorrecta, porque como parte del 'due diligence' de este tipo de proyectos se hace una evaluación bien concienzuda. Se ven áreas de potenciales inundaciones y se comprueban los riesgos asociados al área. No vimos ninguno que nos llamara la atención.

–Pese a todo, siguieron adelante con la idea no solo de establecerse aquí, sino de dejar huella.

–Para mí sería lo más grande poder traer al primer paciente valenciano con una válvula fabricada aquí, a que vea la planta y vea quién hizo la las costuras de su válvula. También es un orgullo ver que nos estamos integrando en Moncada. Hemos insistido mucho en buscar talento valenciano y en incorporar materiales valencianos, como la cerámica en los acabados de la planta, buscando dinamizar la economía local.

–Su proyecto ha sido uno de los únicos que ha conseguido juntar al Consell y al Gobierno en una misma foto en los últimos meses.

–Nosotros vemos que es un proyecto de España y para situar a Valencia en el mapa. Todos trabajan para que se dé. Los colores políticos no se ven. Por eso se ve una Generalitat ayudando, se ve un Gobierno central que participa, se tiran la foto juntos...pero es porque no hay colores.

–Sí que hay un país de procedencia: EEUU. ¿Puede influenciar la situación geopolítica?

– No veo que haya una influencia, porque al fin de cuentas una inversión de esta magnitud no se compara con el escenario macro económico, que es lo que está viendo geopolíticamente Estados Unidos y Europa. Por otra parte, tampoco nos impacta significativamente la parte de los aranceles, porque si nuestro principal foco va a ser Europa, todo lo que produzcamos aquí se queda en el continente.