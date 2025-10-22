Valencia impulsa la nueva ola solar europea: los balcones producen energía propia

EXTRA Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:15 Compartir

La revolución solar europea tiene acento mediterráneo. Desde la capital del Turia, Tornasol Energy se ha consolidado como referente en el desarrollo de kits solares de balcón, una tecnología que está transformando el autoconsumo doméstico en toda Europa.

Lo que empezó como una curiosidad tecnológica se ha convertido en una tendencia consolidada. Según la Unión Española de Energía Fotovoltaica (UNEF), en 2023 se instalaron en España 1.706 megavatios nuevos de autoconsumo, y aunque la mayoría corresponde a grandes instalaciones, el crecimiento más dinámico se está dando en el ámbito residencial y ahora cada vez más, en pisos. El impulso llega, sobre todo, de las ciudades: hogares que buscan independencia eléctrica y soluciones sencillas, sin burocracia, obras ni permisos.

«Queremos que cada hogar pueda protegerse, elevar su valor y actualizarse con energía solar propia», explican desde Tornasol Energy. «Con nuestros kits solares plug & play, cualquier piso puede empezar a producir su propia electricidad desde el primer día.»

Protección frente a apagones e incertidumbre energética

La preocupación por la estabilidad del suministro eléctrico ha reactivado el interés por los sistemas de autoconsumo con almacenamiento. En los últimos meses, Tornasol ha detectado un fuerte repunte de consultas y ventas de kits solares tras los avisos de posibles apagones en España y otros países europeos.

La compañía valenciana ofrece equipos equipados con baterías portátiles de respaldo, capaces de almacenar la energía generada durante el día para utilizarla de noche o en caso de interrupciones del servicio. «Un nuevo apagón no te pillará desprotegido si puedes guardar tu propia energía», señalan desde la empresa.

La vía más económica para mejorar la eficiencia energética

Las normativas europeas de eficiencia energética son cada vez más exigentes. En pocos años, será imprescindible disponer de una calificación energética elevada para vender o alquilar una vivienda. Tornasol Energy plantea una solución práctica: mejorar esa calificación sin reformas ni licencias, simplemente instalando un kit solar de balcón.

«Es una manera rápida y económica de reducir el consumo eléctrico y mejorar la calificación energética sin cambiar ventanas ni pedir licencias de obra», explican. Un kit solar de balcón puede reducir la energía consumida de la red y, con ello, aumentar la etiqueta energética de la vivienda, mejorando también su valor de mercado.

Libertad eléctrica ante la volatilidad del precio de la luz

Las constantes oscilaciones del mercado eléctrico han impulsado la búsqueda de independencia energética. Los kits de Tornasol Energy, con potencias entre 400 y 800 vatios, pueden generar entre 250 y 500 kilovatios hora al año, suficientes para cubrir entre el 30 % y el 90 % del consumo básico de un hogar urbano, con ahorros de hasta 500 euros anuales dependiendo de la orientación y la tarifa contratada.

Combinados con baterías portátiles, los usuarios pueden alcanzar niveles de autosuficiencia eléctrica cercanos al 90 %, reduciendo su exposición a futuras subidas de la luz. «No se trata solo de ahorrar, sino de ganar control sobre la propia energía», subrayan desde la empresa.

Un mercado europeo en plena expansión

El auge de los balcones solares no es un fenómeno aislado. En Alemania ya se contabilizan más de 2 millones sistemas registrados, y las estimaciones reales superan los cuatro millones. Austria y Francia también han adoptado incentivos para extender su uso en edificios urbanos.

Según proyecciones del sector, el mercado europeo de sistemas solares de balcón mantendrá un crecimiento medio anual superior al 12 %, lo que se traduce en un aumento acumulado del 195 % para 2033. En la práctica, esto significa triplicar la penetración actual de estos sistemas en hogares urbanos.

El segmento ya mueve cientos de millones de euros anuales en Alemania, Austria y Francia, y se prevé que alcance una madurez similar en el sur de Europa entre 2028 y 2030, con España y la Comunidad Valenciana como los mercados con mayor potencial de expansión por su combinación de radiación solar elevada y densidad urbana siendo España el segundo país de la Unión Europea donde más gente vive en piso, casi el 65% de la población para ser exactos.

Desde su sede en Valencia, Tornasol Energy ha logrado acuerdos estratégicos como la distribución exclusiva en Europa de los kits solares Sunman, consolidando su papel como uno de los motores del autoconsumo urbano en el continente.

«En Europa se habla de transición energética; en Valencia ya la estamos viviendo desde los balcones», afirman desde Tornasol Energy. «Cada hogar que instala un kit solar es parte de un cambio que combina sostenibilidad, independencia y sentido común.»