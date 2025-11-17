La UE quiere traer 500 millones de kilos de frutos secos de EE UU con cero aranceles

La Unió Llauradora ha mostrado una gran preocupación ante una propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo Europeo que establece un contingente arancelario ... de entrada a la UE de 500.000 toneladas de frutos secos (almendra, nuez, pistacho y otros) procedentes de EE UU con arancel 0%.

Ante esta situación, la organización agraria ha presentado dos enmiendas a eurodiputados españoles para que se excluya a los frutos de cáscara del contingente arancelario previsto, pues de llevarse a término tal disposición supondría un grave problema de competencia para las producciones europeas, españolas y de la Comunitat Valenciana.

La Unió ha señalado que se está poniendo en peligro «la estabilidad del mercado, la continuidad del tejido productivo mediterráneo y la coherencia con los principios rectores de la política agrícola y comercial de la UE».

La Unió ha mostrado su reconocimiento a Compromís y a su eurodiputado valenciano Vicent Marzà, porque han hecho suya esta cuestión, incluyendo ya entre sus propuestas las enmiendas presentadas por la organización agraria.

La Unió advierte además de que estas importaciones masivas provocan otro sinsentido, pues facilitan que grandes industriales elaboren turrones bajo marcas de calidad de la Comunitat Valenciana, como el Consejo Regulador IGP Turrón de Jijona y Alicante, «pero luego no identifican el país de origen de la almendra, aprovechándose de una marca ligada al territorio y a la proximidad para lanzar un mensaje engañoso al consumidor».