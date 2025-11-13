Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic. REUTERS

La UE acuerda imponer aranceles a los paquetes baratos que vengan de China

Los ministros de Finanzas de los Veintisiete deciden acabar con la excepción que hasta ahora tenían las mercancías importadas de menos de 150 euros

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:12

Comenta

La exención arancelaria de los paquetes de Shein y Aliexpress tiene los días contados. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) han acordado ... este jueves una reforma aduanera que incluye aranceles a los paquetes importados a Europa de menos de 150 euros para 2028, lo que afectará especialmente a los productos baratos provenientes de China. Además, los Veintisiete se han mostrado dispuestos a trabajar con la Comisión para adelantar esos aranceles a 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 12 de noviembre
  3. 3

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  4. 4 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  5. 5 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  6. 6 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  7. 7 Un mercado medieval gratuito a pocos kilómetros de Valencia llega este fin de semana
  8. 8

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  9. 9 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  10. 10

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La UE acuerda imponer aranceles a los paquetes baratos que vengan de China

La UE acuerda imponer aranceles a los paquetes baratos que vengan de China