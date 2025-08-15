Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet activa un doble aviso naranja por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas
El presidente estadounidense Trump sube al Air Force One para partir hacia Alaska, donde se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin Reuters

Trump avanza que aranceles a los chips llegarán pronto y que podrían alcanzar el 300%

Avanza que las tasas serán más bajas al principio para permitir a las empresas desarrollar la fabricación nacional en EE UU y que luego las subirá «considerablemente»

C. Cándido

C. Cándido

Viernes, 15 de agosto 2025, 16:01

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó este viernes que anunciará aranceles sobre las importaciones de acero y chips semiconductores en las próximas semanas. « ... Estableceré aranceles la próxima semana y la siguiente sobre el acero y, diría yo, los chips y semiconductores«, declaró a los periodistas a bordo del Air Force One mientras se dirigía a su reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska para tratar el futuro de la guerra en Ucrania.

