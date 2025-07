Trump anuncia un acuerdo comercial con Vietnam para reducir sus aranceles hasta un 20%

El presidente Trump ha anunciado que EEUU ha alcanzado un acuerdo inicial sobre tarifas comerciales con Vietnam que reduce los aranceles sobre Vietnam, mientras que ... Hanoi abrirá su mercado a los productos agrícolas estadounidenses. El borrador del acuerdo asegura que ambas partes continuarán trabajando en un acuerdo final que sería firmado «en las próximas semanas», dirigido a una «reducción sustancial» de los aranceles estadounidenses, aunque no incluye detalles sobre la tasa final de las tarifas a las importaciones vietnamitas como anunció Trump en su publicación.

El acuerdo anunciado en su red social, días antes de que expire la pausa de la imposición unilateral de aranceles comerciales el 9 de julio, incluye, según el presidente, aranceles del 20% sobre los bienes de importación vietnamitas así como una tarifa del 40% sobre sobre los bienes de otros países que se envían a través de Vietnam. A cambio, Vietnam se ha comprometido a abrir su mercado a una variedad de importaciones estadounidenses que Hanoi tradicionalmente ha bloqueado.

Las reducciones arancelas se aplicarán a una gama de importaciones vietnamitas, incluidos productos tecnológicos, calzado, productos agrícolas y productos de consumo, como juguetes, según el comunicado. Una tasa arancelaria más baja de la que Trump había inicialmente amenazado a Hanoi de tarifas recíprocas, aunque más alta de la que se ha mantenido durante la pausa de tres meses.

El problema del «transshipping» o transbordo de bienes ha sido un enfoque clave del equipo de Trump en las negociaciones del acuerdo. El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, ha llamado a Vietnam una «colonia de China» por re-etiquetar productos chinos para su exportación a EEUU lo cual permite a China evitar tarifas más altas a sus exportaciones.

El borrador contiene una referencia explícita al transbordo que exige a Hanoi que reduzca el transbordo de productos de producción china, que constituyen el 40 por ciento de las importaciones de Vietnam. Según el borrador del acuerdo marco, Estados Unidos y Vietnam «establecerán reglas de origen favorables» a las importaciones de terceros para reducir el transbordo de los productos chinos, aunque no proporciona detalles. También dice que Vietnam abordará las barreras no arancelarias como la aplicación de la propiedad intelectual. También en el borrador, Vietnam «proporcionará acceso de mercado preferencial» tanto a productos agrícolas, incluidas aves de corral, carne de cerdo y carne de res, así como bienes industriales no especificados.

En resumen, Hanoi confirmará la compra de 8 mil millones de dólares de 50 aviones Boeing además de 2.9 mil millones en productos agrícolas estadounidenses, según el comunicado. A falta de otros acuerdos, Trump y sus principales asesores han sugerido estar abiertos a extender el plazo del 9 de julio para el inicio de otras negociaciones, que en principio aseguraron, «lloverían» por docenas.

«Acabo de alcanzar un acuerdo comercial con Vietnam», publicó Trump en Truth Social el miércoles por la mañana. «¡Los detalles seguirán!». Trump dijo que habló con el líder de Vietnam To Lam, cuyo trato durante la conversación calificó de «un placer absoluto». El acuerdo supondría un salvavidas al sector de exportación vietnamita que en gran medida depende del mercado estadounidense.

El acuerdo con Vietnam es el primero alcanzado por la administración Trump en el intento de suspender la amenaza de aranceles «recíprocos» de entre 20 y 50 por ciento, que golpearan el 9 de julio a los socios comerciales internacionales de EEUU. La Casa Blanca ha logrado solo un marco de acuerdo con el Reino Unido, que no estaba sujeto a esas tarifas, al tiempo que un acuerdo con China para pausar los aranceles de triples dígitos hasta agosto.