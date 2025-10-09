Yolanda Díaz abre la puerta a dos subidas del salario mínimo cada año

Los empresarios, y las familias, pueden enfrentarse a partir del año que viene no a una, sino a dos subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) ... en el mismo ejercicio. Este es el deseo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que abre ahora la puerta a una revisión de la remuneración más baja por ley para un empleo a tiempo completo a mitad de semestre en función de la inflación, tal y como ha adelantado este jueves ABC.

Es decir, si en junio el IPC está registrando un alza mayor del esperado y, por tanto, superior al incremento experimentado por el SMI, su cuantía deberá elevarse para, al menos, equipararse. Así se desprende del borrador de Real Decreto que el Ministerio de Trabajo ha puesto encima de la mesa en la negociación que ha abierto ya para la nueva subida del año en 2026 y al que ha tenido acceso este periódico.

Pero la norma no se limita solo a fijar la nueva cuantía a partir de enero. Da un paso más allá. Mejor dicho, varios, porque introduce otra serie de medidas con la intención de blindarlo. Así, la novedad que traerá esta norma si llega a ver la luz es que prohíbe la absorción de la subida de la renta más baja por otros complementos que reciba el trabajador en su nómina.