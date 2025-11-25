UGT y CC OO piden una subida del salario mínimo de 89 euros al mes hasta los 1.273 euros
Los sindicatos defienden ahora que con este aumento del 7,5% sí debe tributar ya por IRPF y reclaman que no pueda absorberse por complementos como los de peligrosidad y nocturnidad
Madrid
Martes, 25 de noviembre 2025, 11:27
UGT y CC OO ya han puesto encima de la mesa cuál es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que defenderán para 2026: un ... incremento de 89 euros al mes para situar esta renta que afecta a los trabajadores más vulnerables hasta los 1.273 euros brutos repartidos en catroce pagas, un total de 17.822 euros brutos al año.
Así lo anunciaron ambos sindicatos este martes en una rueda de prensa conjunta, en la que explicaron que reclaman un aumento mayor que otros años y que la inflación, del 7,5%, porque defendien ahora que esta renta sí debe tributar a Hacienda por IRPF.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
