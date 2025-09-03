Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Medias sonrisas forzadas y caras de circunstancias: tenso encuentro entre el Rey y el fiscal general
El secretario general de este sindicato, Pepe Álvarez. Efe

UGT exige una subida del salario mínimo «claramente» por encima de la inflación

Pepe Álvarez anuncia que presentarán un recurso al Constitucional para recurrir la sentencia del Supremo de que los jueces no pueden incrementar la indemnización por despido improcedente

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:14

El salario mínimo interprofesional debe subir «claramente por arriba del coste de la vida»; es decir, por muy por encima de la inflación. Esta será ... la exigencia que llevará UGT a la mesa del diálogo social para negociar la nueva subida del SMI para 2026 cuando la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, les convoque una vez que la comisión de expertos haya publicado sus recomendaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  2. 2 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  3. 3 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  4. 4 Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»
  5. 5 El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre
  6. 6 Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat
  7. 7

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido
  8. 8

    La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis
  9. 9 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  10. 10 Un incendio en un desguace de Quart de Poblet provoca una gran columna de humo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias UGT exige una subida del salario mínimo «claramente» por encima de la inflación

UGT exige una subida del salario mínimo «claramente» por encima de la inflación