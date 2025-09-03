UGT exige una subida del salario mínimo «claramente» por encima de la inflación

El salario mínimo interprofesional debe subir «claramente por arriba del coste de la vida»; es decir, por muy por encima de la inflación. Esta será ... la exigencia que llevará UGT a la mesa del diálogo social para negociar la nueva subida del SMI para 2026 cuando la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, les convoque una vez que la comisión de expertos haya publicado sus recomendaciones.

Así lo advirtió este miércoles el secretario general de este sindicato, Pepe Álvarez, durante un encuentro con los medios para abordar los retos pendientes para este curso. «Para UGT el poder adquisitivo tiene que ganar puntos, tiene que ganar enteros. No nos vamos a confirmar con que el salario mínimo no crezca por arriba claramente del coste de la vida», señaló.

El líder de la organización de trabajadores advierte a Gobierno y patronal que el salario mínimo en España está lejos de cumplir con situarse en el 60% del salario medio neto y apunta que debe avanzar «con cierta envergadura» y acercarse a los 1.300 euros en enero por 14 pagas, puesto que el salario medio está en 1.290 euros, lo que implicaría una subida de más de cien euros, el doble que la de este año.

Otra batalla que no da UGT por perdida es la de encarecer el despido improcedente pese al varapalo que ha supuesto la sentencia del Tribunal Supremo que dictamina que los jueces no pueden elevar la compensación que está tasada en 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades si consideran que el daño al afectado es mayor en función de sus circunstancias. Así, Álvarez anunció que recurrirán al Tribunal Constitucional este fallo para que se pronuncie.