Los trabajos con pleno empleo en la Comunitat Valenciana Una operaria informática en una empresa electrónica industrial valenciana / . Manuel Bruque/EFE Especialistas en Tecnologías de la Información (IT), operativos de tráfico marítimo y los comerciales inmobiliarios son algunos de ellos EUROPA PRESS Valencia Martes, 10 julio 2018, 20:46

Los perfiles de Tecnologías de la Información (IT), operativos de tráfico marítimo, comerciales inmobiliarios, operarios de cerámica y camareros de pisos, son algunos de los puestos que más cuesta cubrir en la Comunitat Valenciana, donde 1 de cada 7 ofertas puede quedarse sin cubrir por 'escasez de talento', pese a que las bandas salariales en las que se mueven estos perfiles van van desde los 22.000 euros más variable que puede cobrar un comercial hasta los 32.000 euros. Muchos de ellos gozan de lo que técnicamente se denomina 'pleno empleo'.

Según un informe de Adecco sobre perfiles deficitarios y escasez de talento en España, en el caso de la Comunitat Valenciana, cada provincia tiene unas necesidades acordes a su tipo de industria. En Castellón, la demanda de perfiles viene ligada al sector industrial, mayoritariamente el cerámico. En Valencia, son tres sectores los que detectan problemas de escasez de talento: IT, marítimo e inmobiliario. Y en Alicante, además de algo de industria, es la hostelería el sector con más dificultades para cubrir vacantes.

Por sectores, en el cerámico hay problemas para contratar electromecánicos, operarios de esmaltado y clasificado, prensistas y carretilleros. Todos ellos contratados por proyectos o campañas con duración finita a los que se les demanda trabajo por turnos, lo que dificulta que la poca mano de obra cualificada que hay se mueva de empresa.

Los principales problemas

Adecco advierte que es la escasez de perfiles cualificados y bien formados en ciertos ámbitos, los turnos cambiantes para determinados puestos, el dominio de idiomas, la búsqueda de candidatos muy especializados o los salarios poco competitivos los que están provocando 'escasez de talento' a la hora de encontrar candidatos para cubrir ciertos puestos y que más de la mitad de las empresas del país tengan dificultades para encontrar al candidato ideal.

En el sector IT, hay dificultades para encontrar programadores con alto nivel de inglés y/o francés, analistas y consultores IT. En el marítimo, transitorio y consignatario escasean operativos de tráfico tanto aéreo como marítimo mientras que en el sector inmobiliario faltan comerciales con experiencia consolidada y estudios universitarios. El principal problema para estos perfiles es la exigencia de idiomas, no solo de inglés y francés, sino que hay empresas que demandan profesionales con dominio de alemán, ruso o chino.

En la hostelería los perfiles más deficitarios son los de camareros de piso, especialmente en las campañas turísticas fuertes como la estival.

Empleo de calidad

Para el secretario general de Adecco, Santiago Soler, «del lado de las empresas y Administraciones públicas es el momento de hacer un esfuerzo por generar empleo de calidad, con condiciones laborales mejores y apostar por salarios vinculados a la productividad, dentro todo ello de un marco donde prime la flexiseguridad«.

«Pero también es el momento, por parte de los desempleados y personas próximas a incorporarse al mercado de trabajo, de apostar por la formación, no solo universitaria -muy importante para una parte del mercado de trabajo- sino también en estas ramas que son deficitarias y que tienen una gran empleabilidad desde la Formación Profesional Dual, y por supuesto, el conocimiento de idiomas. Tenemos una de las generaciones mejor preparadas, nuestros jóvenes, pero hay una parte de la población que se ha quedado descolgada de ese nivel y que puede reenfocar su carrera hacia estos perfiles y sectores«, ha concluido.