Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Tellado avanza que Feijóo dará a conocer «rápido» su candidato para sustituir a Mazón tras «consultar» con el PPCV
Sede del Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo. DPA

El TJUE avala la Directiva europea sobre Salarios Mínimos, pero anula los criterios para fijar esos sueldos

Determina que la disposición que armoniza una parte de los criterios de los salarios mínimos legales supone una injerencia directa en el Derecho de la Unión

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:57

Comenta

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este martes determinado este martes gran parte de la Directiva sobre Salarios Mínimos en ... la Unión Europea (UE), aprobada en junio de 2022. Sin embargo, anula la disposición que fija los criterios que deben tener en cuenta obligatoriamente los países europeos con salarios mínimos a la hora de fijar y actualizar esos sueldo, así como la norma que impide la disminución de los mismos cuando están sujetos a una indexación automática, al considerar que esas disposiciones «vulneran el Derecho de la Unión».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  3. 3 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez: «Esta vez no hay un hasta pronto»
  4. 4

    Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana
  5. 5

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  6. 6 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  7. 7 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  8. 8

    La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
  9. 9 La misteriosa historia de Selim: siete meses desaparecido y una aparición súbita en Algemesí
  10. 10 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El TJUE avala la Directiva europea sobre Salarios Mínimos, pero anula los criterios para fijar esos sueldos

El TJUE avala la Directiva europea sobre Salarios Mínimos, pero anula los criterios para fijar esos sueldos