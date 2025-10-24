La tasa de paro sube al 10,45% con el fin del verano a pesar de marcar un récord histórico de ocupados La cifra de trabajadores se mantiene otro trimestre más por encima de 22 millones pero los parados suben en más de 60.000 personas

José A. González Viernes, 24 de octubre 2025, 09:05

Una de cal y otra de arena dejan los datos del tercer trimestre de 2025 de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). El número de trabajadores en España vuelve a marcar un récord histórico al sumar 118.400 nuevos ocupados entre julio y septiembre para dejar la cota por segundo trimestre consecutivo por encima de los 22 millones, concretamente en 22.387.100. Sin embargo, el final del verano también deja su mella en las bases de datos estadísticos con una alza de la tasa de paso que pasa del 10,29% -la más baja del 2T desde 2008- hasta el 10,45% actual tras sumar más de 60.000 parados en el peor tercer trimestre desde la pandemia.

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información