Suiza ofrece miles de empleos, sueldos de hasta 6.500 euros y facilidades para el alojamiento, sin conocimientos del idioma Sectores como hostelería, enseñanza y construcción son los que más demandan y sin experiencia previa

Miércoles, 19 de noviembre 2025

Suiza ha lanzado un llamamiento a profesionales desempleados de todo el mundo. Según un informe publicado por 'Marie France' y recogido por 'Le Coudrier', actualmente hay más de 85.000 vacantes disponibles en el país, y esta cifra podría aumentar antes de enero si se cumplen las previsiones de crecimiento. Los sectores con mayor déficit de personal incluyen la enseñanza, la construcción, la hostelería (camareros y cocineros) y el transporte.

A pesar de la alta demanda de mano de obra, acceder al mercado laboral suizo se ha simplificado notablemente. Algunas empresas incluso ofrecen ayuda para el alquiler o alojamiento gratuito a sus nuevos empleados. 'La Red Eures', respaldada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ya recoge 35.788 ofertas de trabajo a las que se puede enviar el currículum. Los salarios en estas vacantes superan los de España, llegando hasta los 6.500 euros mensuales en contratos a jornada completa.

No obstante, también existen opciones de contratos a tiempo parcial, entre 20 y 35 horas semanales. Para muchas ofertas se solicita un nivel básico de alemán o francés (A2), aunque algunas empresas aceptan candidatos con conocimientos intermedios de inglés (B2).

Experiencia y requisitos

No exiguen experiencia previa en la mayoria de los empleos (35.677 ofertas), mientras que 77 puestos sí requieren entre 2 y 5 años de trayectoria laboral en el sector.

Profesiones con mayor demanda y salarios

Profesionales de la sanidad y enfermería.

Docentes de Infantil y Primaria.

Camareros y cocineros en hoteles y restaurantes.

Ingenieros y técnicos en TIC (tecnologías de la información y la comunicación).

Comerciales y directores de ventas.

Los sueldos varían entre 3.500 y 6.500 euros, dependiendo del tipo de contrato, la jornada laboral y la responsabilidad del puesto.

Las empresas suizas buscan candidatos que puedan incorporarse sin largos periodos de adaptación y que aporten experiencia previa en puestos similares. La rapidez en la incorporación y la flexibilidad son factores clave para ser contratado en estos momentos.

¿Cómo presentar el CV?

Para postular a estas vacantes, los interesados deben acceder al portal de Red Eures, la plataforma europea de empleo. Una vez dentro, pueden filtrar las ofertas por ciudad, sector o tipo de contrato y seleccionar la que más se ajuste a su perfil.

Al abrir elegir la oferta, se podrán consultar los requisitos y detalles del puesto, incluyendo el correo electrónico o formulario a través del cual se debe enviar el currículum. La página está en alemán, pero ofrece opciones de traducción automática, lo que facilita que cualquier candidato pueda completar su solicitud de manera sencilla y rápida.

Link para acceder al portal de empleo de Red Eures: https://europa.eu/eures/portal/jv-se/search?page=3&resultsPerPage=10&orderBy=BEST_MATCH&locationCodes=ch&lang=es