El subsidio del SEPE para padres desempleados que pueden cobrar durante 21 meses

A. Pedroche Martes, 15 de abril 2025, 01:55

La situación económica que estamos atravesando es complicada. Afecta a cientos de miles de familias en nuestro país. La cesta de la compra ha subido de precio, al igual que los carburantes o la electricidad. Además, el coste de la vivienda también es mayor y ha provocado que suban los alquileres. A todo esto se suma que, pese a que los últimos datos de desempleo han mejorado, en España hay actualmente más de dos millones de parados. Por lo tanto, muchos de ellos se ven obligados a pedir alguna ayuda o prestación. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece el paro; una subvención de apoyo económico a quienes se encuentran en situación de desempleo y no tienen una fuente de ingresos mensual con la que hacer frente a los pagos del día a día. Esta prestación supone un pequeño alivio ante la incertidumbre que supone encontrar una nueva oportunidad profesional.

Pues bien, no todos los desempleados pueden recibir esta ayuda. Para ser beneficiario el SEPE pone una serie de requisitos. El principal es haber cotizado, al menos, 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo. Esto no es algo que cumplan todos los parados. Algunos no han conseguido cotizar lo suficiente. Sin embargo, existe una alternativa para ellos.

Se trata de un subsidio por prestaciones insuficientes. Para poder recibirla tienes que cumplir con una serie de requisitos. El primero de ellos es haber cotizado un mínimo de 90 días i el solicitante tiene cargas familiares. Si no las tiene, deberá haber cotizado 180 días.

En el caso de que en los seis meses anteriores a la solicitud acredites varias situaciones legales de desempleo, a efectos de determinar el período de ocupación cotizada para el reconocimiento de este subsidio, se tendrán en cuenta todas las cotizaciones que no hayan sido computadas para el reconocimiento de una prestación contributiva anterior u otro subsidio.

No se considerará como derecho anterior el que se reconozca en virtud de la suspensión de la relación laboral debida a la decisión de la persona trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. Podrás acceder a este subsidio si mantienes uno o varios contratos a tiempo parcial, siempre que la suma de las jornadas trabajadas en dichos contratos sea inferior a una jornada completa y cumplas el resto de requisitos.

Cuantía del subsidio

El tope de ingresos que pueden presentar los solicitantes de este subsidio es el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En esta caso, como el SMI es de 1.184€, los que pidan esta ayuda podrían cobrar un máximo de 888 euros.

¿Durante cuánto tiempo puedo cobrarlo?

En cuanto al tiempo de duración depende de el periodo de ocupación cotizado y la acreditación de responsabilidades familiares. El tiempo máximo para una persona que sí tiene cargas familiares y ha cotizado 180 días es de 21 meses.

