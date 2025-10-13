Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios

El Ministerio de Función Pública rechaza la propuesta por «la falta de Presupuestos Generales»

José A. González

José A. González

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:48

Comenta

«Si no se cumplen las promesas, continuaremos con las movilizaciones». Con ese toque de atención, los sindicatos mayoritarios de la función pública -CSIF, ... CCOO y UGT- cerraron las manifestaciones que realizaron el pasado mes de septiembre.

