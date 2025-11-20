El Gobierno eleva su oferta de subida salarial para los funcionarios al 11% en cuatro años
Los sindicatos vuelven a rechazar la propuesta y exigen incrementar el 4% propuesto para 2025 y 2026 o saldrán a las calles
Madrid
Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:33
El Gobierno ha mejorado mínimamente la oferta de subida salarial para los más de 3,5 millones de funcionarios: propone un incremento del 11% a ... repartir en cuatro años, durante el periodo 2025 a 2028. El aumento para este año (que se abonaría, por tanto, de forma retroactiva) y el que viene se mantiene en un tope del 4%, con el objetivo de no superar el techo de gasto.
Esto es precisamente lo que menos les gusta a los sindicatos, este alza más moderada para estos dos primeros años que aboca a los empleados públicos a una nueva pérdida de poder adquisitivo, puesto que la inflación este año ya está en el 3,1% y el que viene se estima que rondará el 2,4%, con lo que podrían perder cerca de punto y medio de capacidad de compra.
Así lo denunció este jueves CSIF tras la nueva reunión mantenida con el Ministerio de Función Pública. «La oferta sigue siendo insuficiente porque condena a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo que se acumula a lo perdido desde los recortes de 2010», recalcaron. No obstante, valoraron el punto adicional ofrecido por el Ejecutivo y le emplazaron a «poner el acento» en la subida de 2025 y 2026 «por seguridad jurídica».
Pese a que la secretaria de Estado les aseguró «que no hay plan B» y les emplazó a dar una respuesta a los negociadores, los sindicatos seguirán negociando por sacar otra mejora en la nueva reunión que se celebrará el próximo lunes.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
