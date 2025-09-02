Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un médico atendiendo en consulta a un paciente en un centro de salud público. R. C.

El Gobierno admite bajas injustificadas que se alargan por una «saturación» de la sanidad

El Ministerio de Seguridad Social seguirá trabajando «en los próximos meses» con los sindicatos y la patronal en la reforma de la incapacidad temporal

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:20

El Ministerio de Seguridad Social hace autocrítica y reconoce ya un exceso de bajas laborales «injustificadas», pero lanza balones fuera –o sitúa la pelota en ... el tejado del Ministerio de Sanidad– al achacarlo, principalmente, a una sanidad «saturada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

