La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. E. P.

El Gobierno acusa a la CEOE de «calentar la silla» y torpedear la ley para reducir las muertes en el trabajo

Díaz da un ultimátum a la patronal: o se posiciona antes de que termine el mes sobre la nueva norma para prevenir los riesgos laborales o legislará solo con los sindicatos

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:13

Comenta

Nuevo ola de reproches del Ministerio de Trabajo a la patronal española. El número dos de Yolanda Díaz, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín ... Pérez Rey, acusó de nuevo este lunes a la CEOE de «calentar la silla» y torpedear la nueva ley de prevención de riesgos laborales, que busca actualizar una norma que tiene ya treinta años con el objetivo de reducir las muertes por accidentes de trabajo.

Te puede interesar

